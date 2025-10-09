Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

João Sabugo propõe instituição do Dia do Nascituro em Suzano

Projeto de lei foi protocolado nesta quarta-feira (8), data em que se celebra o Dia do Nascituro

09 outubro 2025 - 16h30Por da Reportagem Local
João Sabugo propõe instituição do Dia do Nascituro em SuzanoJoão Sabugo propõe instituição do Dia do Nascituro em Suzano - (Foto: Wanderley Costa)

O vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo, apresentou na Câmara de Suzano um projeto de lei para instituir oficialmente o Dia do Nascituro no calendário do município. A propositura foi protocolada nesta quarta-feira (8), data em que se celebra o Dia do Nascituro.

“O dia é considerado importante por todos que buscam a preservação da vida e sua valorização, contando com o engajamento de instituições como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Pastoral Familiar e outras entidades comprometidas com a defesa da vida”, disse o parlamentar.

João Sabugo explica que o projeto de lei tem como objetivo valorizar a vida desde a concepção, promover o apoio integral às gestantes e fortalecer as políticas públicas de proteção à maternidade e à primeira infância. “Caso aprovada, a proposta incentiva o município a promover ações educativas e de conscientização na data, incluindo campanhas, palestras e exposições voltadas à valorização da vida”, detalha. “Busca, ainda, criar um momento de reflexão sobre o cuidado com as gestantes, fortalecer a rede de apoio à maternidade e desenvolver ações que auxiliem as famílias suzanenses nessa fase fundamental da vida.”

Segundo o vereador, o Dia do Nascituro, também conhecido internacionalmente como "Dia do Direito de Nascer", é comemorado em diversos países do mundo, refletindo uma preocupação universal com a proteção da vida desde seus estágios iniciais. "É fundamental fortalecer a rede de apoio às gestantes, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, garantindo acolhimento, informação e suporte material", destacou o parlamentar ao apresentar o projeto.

João Sabugo reforça que são pilares do seu mandato a defesa das famílias, a promoção da saúde mental e a educação. “Reitero que continuarei priorizando essas causas, porque as entendendo como alicerces essenciais para uma sociedade mais justa e acolhedora.”

