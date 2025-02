João Sabugo solicita reabertura do Centro de Especialidades Odontológicas

O vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo, solicitou ao secretário de Saúde, Diego Ferreira, a retomada dos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na rua Tiradentes. Eles se reuniram na semana passada.

O local está passando por reforma. “O secretário disse que muito em breve o espaço será reaberto”, adiantou João Sabugo.

O CEO realiza procedimentos como periodontia especializada, cirurgia oral, endodontia e atendimento a pessoas com deficiência.

Além disso, o parlamentar ainda falou com Ferreira sobre seu anseio pela construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Caxangá, que consta no plano de governo do prefeito Pedro Ishi (PL). “A vinda desta unidade é muito importante para desafogar a UBS da Casa Branca”, explicou.