Jorginho lança candidatura ao lado de Estevam e Bertaiolli

Jorginho Romanos lançou na noite de quarta-feira (30) sua candidatura a prefeito de Suzano pelo Democratas. O evento aconteceu no Comitê Central da campanha, localizado na Rua Regina Cabalau Mendonça, 875 e contou com a presença dos deputados Estevam Galvão e Marco Bertaiolli, do especialista em segurança pública Jorge Lordello, o Dr. Segurança, dos candidatos a vereador pela Coligação “Suzano Pode Mais”, lideranças da região e apoiadores da campanha.

Jorginho traz ao seu lado a candidata à vice Professora Sueli, suzanense com uma história de trabalho voltado para educação e dedicação ao social.

Devido à pandemia, o local recebeu um número restrito de pessoas e manteve, segundo a assessoria, as normas de segurança e higiene para todos.

“A pandemia restringiu demais a campanha mas não nos impedirá de levar nossa palavra de trabalho e compromisso com o povo de Suzano. Ainda que respeitando todas as determinações que o período exige, é um momento de celebração, de esperança e garra por uma Suzano melhor”, disse o candidato. Ao seu lado, Jorginho Romanos conta com toda a equipe do Democratas, MDB, PSD, PRTB e PV. “São mais de 80 candidatos a vereador conosco nas ruas, levando nossa mensagem de mais segurança, saúde, educação, emprego e renda. Suzano pode mais e nós, juntos, faremos mais pela nossa cidade”, reforçou.

Estevam, que foi prefeito de Suzano por quatro mandatos garantiu que Jorginho é o melhor nome para Suzano retomar o crescimento. “Ele é filho de Suzano, conhece suas necessidades e sabe como resolver os problemas que a cidade enfrenta. Tem experiência e a minha total confiança”, garantiu. O deputado federal Marco Bertaiolli também adiantou que o candidato é a melhor opção para Suzano.

“Um jovem empreendedor, com garra e força de vontade para modernizar e levar Suzano pra frente”.

Jorge Lordello, que já foi delegado e vereador em Suzano, garantiu que estará ao lado de Jorginho Romanos nesta luta. “Vamos juntos tornar a cidade um modelo de gestão 4.0”, declarou.