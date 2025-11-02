Jornalista Cristina Gomes lança livro sobre cyberbullying pela editora Viseu

A jornalista Cristina Gomes lança o livro “Respeito é bom até na vida on-line” pela editora Viseu. A obra conta a história de Edmar, uma criança que sofre bullying e cyberbullying após entrar na escola. A autora contou detalhes sobre o processo de criação do livro durante participação no DS Entrevista desta terça-feira (28). O conteúdo pode ser acompanhado nas redes sociais.

O livro tem 120 páginas com formato da série Vagalume, que foi inspiração para Cristina na hora de fazer a obra. “Para quem gosta de ler, em uma tarde lê tudo. Eu ficava a tarde toda lendo os livros da série”, disse.

A produção do livro começou durante a pandemia. Para Cristina, é um caminho natural que um jornalista escreva um livro em algum momento da vida. “Na pandemia da Covid-19 eu entendi que era o momento de escrever. Fazia muita coisa de casa. Com tempo livre, jornalista é igual a médico, adora arrumar coisa para fazer. Me dei um desafio como jornalista, que era escrever um livro, o que eu consegui fazer em três dias”.

Cristina ainda falou sobre a diferença de linguagem e a dificuldade de adaptação para escrever o livro. “ É muito diferente de uma matéria, de uma reportagem. No livro, pode-se ousar mais. Fica em um grande dilema, porque no texto jornalístico você tem o compromisso apenas com a notícia. No livro você não sabe se as pessoas vão gostar. Apesar de ser uma forma de escrever diferente, estava com a história toda na minha mente e quando comecei a escrever foi fluindo, é natural”.

História e personagens

A jornalista deu detalhes sobre a história do livro. “É uma história fictícia. É uma história infanto-juvenil que fala do Edmar, mais conhecido como Ed, que é uma criança normal e quando vai para a escola tudo acontece. A escola é um espaço de educação e tem acesso a várias coisas e é tendo o contato com pessoas que não são da sua família que muita coisa acontece. E aí ele sofre bullying, cyberbullying e tem toda uma história de superação. Acho que o assunto é muito atual, porque conhecemos muita gente que sofreu bullying”.

Além disso, ela também falou sobre os personagens da história. “Quando resolvemos escrever um livro de ficção, você não tem muito compromisso com a realidade dos personagens. É impossível escrever um livro e não dar uma pitada de você mesmo”, finalizou Cristina.

Currículo

Cristina é jornalista há 30 anos. É formada em Jornalismo pela UMC e Especialização em Marketing pela USP. É especialista também em produção de conteúdo e mídias sociais. Atualmente é Diretora do Departamento de Jornalismo e Produção Audiovisual da Secretaria de Comunicação Social (Secom) de Ferraz. Trabalhou em Agência de Comunicação e na Câmara de Mogi e nos jornais Mogi News, Diário do Alto Tietê, Diário do Grande ABC e Diário de Suzano, além da Rádio Metropolitana.