Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 02 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Jornalista Cristina Gomes lança livro sobre cyberbullying pela editora Viseu

Livro conta história de Edmar, criança que sofre bullying na escola. A história é de ficção para abordar o tema

02 novembro 2025 - 18h00Por Gabriel Vicco - de Suzano
Jornalista Cristina Gomes lança livro sobre cyberbullying pela editora ViseuJornalista Cristina Gomes lança livro sobre cyberbullying pela editora Viseu - (Foto: Isabela Oliveira/DS)
A jornalista Cristina Gomes lança o livro “Respeito é bom até na vida on-line” pela editora Viseu. A obra conta a história de Edmar, uma criança que sofre bullying e cyberbullying após entrar na escola. A autora contou detalhes sobre o processo de criação do livro durante participação no DS Entrevista desta terça-feira (28). O conteúdo pode ser acompanhado nas redes sociais. 
 
O livro tem 120 páginas com formato da série Vagalume, que foi inspiração para Cristina na hora de fazer a obra. “Para quem gosta de ler, em uma tarde lê tudo. Eu ficava a tarde toda lendo os livros da série”, disse.
 
A produção do livro começou durante a pandemia. Para Cristina, é um caminho natural que um jornalista escreva um livro em algum momento da vida. “Na pandemia da Covid-19 eu entendi que era o momento de escrever. Fazia muita coisa de casa. Com tempo livre, jornalista é igual a médico, adora arrumar coisa para fazer. Me dei um desafio como jornalista, que era escrever um livro, o que eu consegui fazer em três dias”.
 
Cristina ainda falou sobre a diferença de linguagem e a dificuldade de adaptação para escrever o livro. “ É muito diferente de uma matéria, de uma reportagem. No livro, pode-se ousar mais. Fica em um grande dilema, porque no texto jornalístico você tem o compromisso apenas com a notícia. No livro você não sabe se as pessoas vão gostar. Apesar de ser uma forma de escrever diferente, estava com a história toda na minha mente e quando comecei a escrever foi fluindo, é natural”.
 
História e personagens
 
A jornalista deu detalhes sobre a história do livro. “É uma história fictícia. É uma história infanto-juvenil que fala do Edmar, mais conhecido como Ed, que é uma criança normal e quando vai para a escola tudo acontece. A escola é um espaço de educação e tem acesso a várias coisas e é tendo o contato com pessoas que não são da sua família que muita coisa acontece. E aí ele sofre bullying, cyberbullying e tem toda uma história de superação. Acho que o assunto é muito atual, porque conhecemos muita gente que sofreu bullying”.
 
Além disso, ela também falou sobre os personagens da história. “Quando resolvemos escrever um livro de ficção, você não tem muito compromisso com a realidade dos personagens. É impossível escrever um livro e não dar uma pitada de você mesmo”, finalizou Cristina.
 
Currículo
 
Cristina é jornalista há 30 anos. É formada em Jornalismo pela UMC e Especialização em Marketing pela USP. É especialista também em produção de conteúdo e mídias sociais. Atualmente é Diretora do Departamento de Jornalismo e Produção Audiovisual da Secretaria de Comunicação Social (Secom) de Ferraz. Trabalhou em Agência de Comunicação e na Câmara de Mogi e nos jornais Mogi News, Diário do Alto Tietê, Diário do Grande ABC e Diário de Suzano, além da Rádio Metropolitana.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia da Mulher de Suzano registra mais de 950 boletins de ocorrência neste ano
Cidades

Delegacia da Mulher de Suzano registra mais de 950 boletins de ocorrência neste ano

Unidades do Tiro de Guerra de Suzano e Mogi incorporam 200 atiradores por ano
Cidades

Unidades do Tiro de Guerra de Suzano e Mogi incorporam 200 atiradores por ano

Poupatempo realiza mais de 450 mil atendimentos presenciais na região
Cidades

Poupatempo realiza mais de 450 mil atendimentos presenciais na região

Cidades do Alto Tietê preparam decoração e programação de Natal
Cidades

Cidades do Alto Tietê preparam decoração e programação de Natal

Sincomércio estima R$ 136 mi em vendas na Black Friday
Cidades

Sincomércio estima R$ 136 mi em vendas na Black Friday

Associações Comerciais atuam pelo fortalecimento dos corredores empresariais
Cidades

Associações Comerciais atuam pelo fortalecimento dos corredores empresariais