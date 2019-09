Jornalista do DS revela preocupação em Orlando com passagem do furacão Dorian

Em Kissimme, Região Metropolitana de Orlando, desde domingo (1° de setembro) passando férias com a família, o jornalista e editor do DS, Edgar Leite, revela uma mudança brusca na rotina dos norte-americanos, moradores da cidade que abriga os parques do Walt Disney World.

Segundo ele, até segunda-feira o estado de apreensão por conta do furacão Dorian era maior por conta das primeiras mortes em Bahamas - cerca de 555 quilômetros de Orlando. O fenômeno atinge a costa do Estado da Flórida. Orlando fica na região mais central e escapou dos efeitos mais críticos provocados pelo furacão.

O jornalista afirmou que o Dorian é o principal assunto no Estado há, pelo menos, cinco dias.

De acordo com o Boletim do National Hurricane Center (NHC), o furacão está classificado na categoria 2 - em escala que vai até 5. "Apesar do estado de apreensão dos norte-americanos, a situação, em Orlando, é aparentemente tranquila com algumas alterações na rotina. Os parques da Disney abriram para os turistas, mas, na terça-feira (3 de setembro), fecharam mais cedo. Na quarta-feira (4 de setembro) o funcionamento voltou ao normal", disse.

De acordo com o jornalista, os turistas brasileiros encontram, nesta semana, o complexo de parques mais vazio. "Não há filas nas atrações. Por isso é possível aproveitar a maioria dos brinquedos e shows".

Ele conversou com taxistas de Orlando. Um deles foi o motorista paquistanês Ali Bába. Ele mora há 35 anos em Orlando. Disse que presenciou muitos alertas sobre furacões."É quase normal nesta época do ano", disse.

O noticiário, na Flórida, mantém os moradores atualizados, disse Edgar Leite. "É o principal assunto em todos os telejornais. Vi na tevê anúncios de campanhas de ajuda e orientações. O clima, no entanto, até agora é de aparente normalidade na cidade. Há uma consternação pela situação nas Bahamas. Mas, em Orlando a expectativa é de que tudo siga dentro dos padrões nos próximos dias", disse, lembrando que na cidade as prateleiras dos mercados continuam cheias, sem qualquer desabastecimento. "A situação é tranquila", completou.