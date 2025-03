Jornalista Douglas Pires lança podcast com crônicas do cotidiano

O jornalista Douglas Pires, 47 anos, estreou nesta segunda-feira (31) seu mais novo projeto: o podcast "Crônicas do Lado D". A nova plataforma promete trazer ao público relatos do cotidiano com uma narrativa envolvente e rica em detalhes, transportando o ouvinte para dentro das cenas. As histórias apresentadas no podcast são, em sua maioria, baseadas em textos já publicados no blog do jornalista, o "Lado D" (https://blogladod.wordpress.com/).

"Gosto de contar histórias anônimas que cruzam o meu caminho, registrando o que vejo e ouço com sensibilidade e atenção. Das conversas no metrô às tensões das ruas, cada episódio é um mergulho na cidade e em seus personagens reais, sem filtros, mas com muita empatia. Muitas vezes, as histórias mais interessantes estão acontecendo bem ao nosso lado", comenta Pires.

O podcast contará com episódios inéditos publicados semanalmente. "Estou revisitando e adaptando textos que escrevi ao longo dos anos para o formato falado, tornando as narrativas ainda mais imersivas", explica o jornalista.

Sobre Douglas Pires

Atualmente assessor de imprensa, Douglas Pires tem passagens por veículos de nível nacional, como o portal G1, da Globo, e a emissora RedeTV!. Desde 2018, também mantém um canal no YouTube, onde compartilha histórias e curiosidades sobre sua cidade natal, Suzano. "Comecei registrando o cotidiano, mas, depois da pandemia, passei a focar em fatos históricos e lendas locais. Foi assim que o canal cresceu. Tem desde histórias de casas mal-assombradas até eventos marcantes da região", conta.

O podcast "Crônicas do Lado D" está disponível nas principais plataformas de streaming