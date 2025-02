Jornalista Geraldo Rodrigues morre aos 73 anos

O jornalista, roteirista e professor de jornalismo, Geraldo Rodrigues do Nascimento morreu neste domingo (23), aos 73 anos.

Mestre de Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP), ele possui passagens por veículos do Alto Tietê, inclusive no início da história do Diário de Suzano. Também atuou como secretário de Comunicação da Prefeitura de Suzano nas gestões de Pedro Ishida e Paulo Tokuzumi.

O velório ocorrerá ainda neste domingo, às 19 horas, no Cemitério Parque das Oliveiras, em Mogi das Cruzes. O sepultamento ocorrerá nesta segunda-feira (24), no mesmo local, às 11 horas.