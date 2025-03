Jornalista suzanense lança livro 'Mulher, cultura e sociedade' nesta sexta em Suzano

A maternidade será o tema central de uma roda de conversas organizada pelos alunos do curso de psicologia da UniPiaget neste mês dedicado às reflexões pelo Dia Internacional da Mulher. Com o tema “Gerando Vidas”, o bate-papo será realizado na sexta-feira (21 de março), às 19h30 no auditório da universidade (Av. Mogi das Cruzes, 1.001, Parque Suzano) e contará em sua programação com a apresentação do livro “Mulher, cultura e sociedade: o poder da feminilidade”, que será lançado este mês pela Brilharte Editorial. A atividade é aberta ao público em geral, mas para participar os interessados deverão se inscrever previamente pelo link https://bit.ly/inscricao-palestras-gerandovidas.

Uma das convidadas e autora da obra, a jornalista Gisleine Zarbietti falará como a luta por equidade e igualdade passa pelo debate sobre a função social da maternidade. O trabalho invisível, um dos temas abordados em “Mulher, cultura e sociedade - o poder da feminilidade”, servirá de mote para mostrar como a falta de uma rede de apoio impacta na autoestima das gestantes e parturientes.

Com o objetivo de discutir os desafios das mulheres durante a gestação, puerpério e maternidade, a atividade terá ainda como convidadas a professora, produtora e fotógrafa Soraia Santos, que desenvolve um trabalho de autoestima durante a gestação e pós-parto por meio da fotografia, além da professora e psicóloga Andréia Santos, especialista no atendimento a mulheres e gestantes.

Temas como ansiedade, depressão, não aceitação e a falta de uma rede de apoio durante essa fase que é considerada uma das mais delicadas na vida da mulher devido aos desafios físicos e emocionais estarão no centro do bate-papo. Cada convidada falará sobre o assunto dentro de sua área de atuação, de modo a contribuir com a valorização e autoestima da mulher, em especial as gestantes, puérperas e mães.