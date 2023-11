Jornalista Vera Marcolino morre aos 55 anos; velório será no cemitério Quarta Parada, no Tatuapé

A jornalista Vera Marcolino, 55, morreu no último domingo em hospital na Capital após luta contra um câncer. O corpo será velado e enterrado no cemitério Quarta Parada, no Tatuapé, a partir das 13 horas.

Seu falecimento repercutiu muito nas redes sociais entre a tarde de domingo e a manhã desta segunda-feira.

Vera Marcolino se formou em jornalismo na PUC-SP, e trabalhou nos veículos O Diário de Mogi e Mogi News, e nos últimos anos passou a assessorar o deputado estadual Marcos Damásio.

Pelas redes sociais, Marcos Damásio demonstrou profundo pesar com o falecimento de Vera, que também era sua amiga. "Em memória da querida amiga e jornalista Vera Marcolino, nossos corações estão imersos em tristeza profunda. Sua luz única e dedicação ao jornalismo serão lembradas com imenso carinho e respeito".

Ele também enfatizou a luta corajosa de Vera contra o câncer e destacou que seu "espírito resiliente e determinação deixam um legado que perdurará".

"A batalha corajosa de Vera contra o câncer é um comovente testemunho de sua notável força interior. Enfrentando os desafios com dignidade e uma fé inabalável, ela inspirou a todos nós".