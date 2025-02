Josias Mineiro apresenta demandas a chefe de gabinete da deputada estadual Leci Brandão

O vereador Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, recebeu ontem (18) em seu gabinete Beto Oliveira, chefe de gabinete da deputada estadual Leci Brandão (PCdoB), e o vereador de Mogi das Cruzes Rodrigo Romão (PCdoB).

Josias Mineiro e Rodrigo Romão apresentaram demandas de Suzano e Mogi das Cruzes e agradeceram a parceria da deputada estadual, que é uma referência para ambos.

"É gratificante receber o chefe de gabinete da deputada Leci Brandão em meu gabinete e poder fortalecer ainda mais os laços de parceria com esta mulher, que é uma referência artística e política não só para Suzano, mas para todo Brasil", disse Josias Mineiro.

Já para o vereador mogiano, a parceria entre os mandatos tanto de Suzano quanto com a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) fortalecem a atuação do PCdoB no Alto Tietê.

Beto Oliveira afirmou o compromisso do mandato com as duas cidades e afirmou que a deputada estadual estará presente na próxima visita a Suzano. "Leci Brandão tem um carinho enorme por esta região, principalmente por Suzano, onde viveu o saudoso deputado José Candido, que a recebeu em sua chegada na Alesp", afirmou Beto Almeida.

Acompanharam a reunião o secretário de Esportes de Poá, professor Diogo Ferreira, e o presidente do PCdoB de Suzano, Hélio Cavalcante.