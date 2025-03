Josias Mineiro conquista R$ 200 mil em emenda parlamentar para a Saúde

O vereador Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, conquistou uma emenda parlamentar com a deputada estadual Leci Brandão (PCdoB) no valor de R$ 200 mil, para a saúde de Suzano.

“A deputada Leci Brandão sempre foi muito atenta às questões de Suzano e em minha primeira agenda como vereador na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), fiz o pedido para esse investimento na saúde. Fico muito feliz em ter sido atendido e poder contribuir com recursos para o nosso município. Vamos seguir trabalhando para trazer ainda mais emendas”, afirmou o vereador.

Esta semana, Josias Mineiro se reuniu com o secretário de Saúde, Diego Ferreira, que o parabenizou pelo trabalho e dedicação com a área: “Em nome do nosso prefeito Pedro Ishi (PL) agradeço imensamente a deputada Leci Brandão pelo compromisso com a nossa cidade e ao Josias Mineiro pelo trabalho ativo junto a Alesp para garantir mais recursos para a saúde de Suzano”.