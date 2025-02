Josias Mineiro entrega carta de solicitações ao prefeito Pedro Ishi

O vereador Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, se reuniu com o prefeito Pedro Ishi (PL) para entregar uma carta em que o parabeniza pela vitória na disputa eleitoral de 2024 e solicita atenção às demandas dos moradores da região do Raffo. O encontro foi realizado na quinta-feira passada (13), no gabinete do chefe do Executivo.

Entre os pedidos para o prefeito, estão a criação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Nova América, a construção de uma arena esportiva no Jardim do Bosque, a reabertura da creche do Tabamarajoara, a pavimentação da Chácara Ceres e a iluminação de LED nas ruas e avenidas de todos os bairros do Raffo. As demandas foram compromisso do vereador durante a campanha eleitoral.

"Eu me comprometi com a população em trabalhar para conquistar estas melhorias para região do Raffo e agora conto com o prefeito Pedro Ishi e o deputado federal Orlando Silva (PcdoB) para transformar estas propostas em realidade", disse Josias Mineiro. “Entreguei a carta para que ele veja essas questões não apenas com o olhar de prefeito, secretário ou de vereador, cargos públicos que já ocupou, mas também com o olhar de cidadão que ama o povo e a cidade de Suzano.”

Comerciante e morador há mais de 40 anos do Tabamarajoara, Josias Mineiro quer que seu mandato contribua com o desenvolvimento estrutural e o crescimento econômico da região.