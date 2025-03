Josias Mineiro se reúne com engenheiro do DER e pede medidas para fim de atropelamentos na SP-31

O vereador Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, se reuniu com o engenheiro Edson Luis Tardelli, do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), para tratar de demandas de sinalização e medidas protetivas para evitar atropelamentos que têm ocorrido na faixa de pedestres no quilômetro 66 da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), em frente a um supermercado, no bairro do Raffo.

Juntos, eles fizeram uma vistoria no local. "A atenção com a segurança é fundamental. Solicitei a reunião com o DER porque vários acidentes já ocorreram. Muitos munícipes utilizam esse trecho: famílias, estudantes, trabalhadores das empresas”, citou.

O engenheiro do DER se responsabilizou por garantir os estudos para implantação de lombadas antes da faixa de pedestres nos dois sentidos da rodovia. Também apontou como possibilidade para evitar acidentes no local a instalação de um radar de velocidade. “Espero que estas medidas coloquem um fim nesse problema”, finalizou Josias Mineiro.