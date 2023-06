Jovem susanense inspira milhares de mulheres, através do podcast com mais de 50 mil inscritos

Camila Santos Moura é uma personalidade em ascensão no mundo digital. Com uma paixão inesgotável por moda e estilo, ela tem conquistado seguidores e fãs da região com sua autenticidade e originalidade.

Aos 29 anos de idade, a jovem susanense vem ganhando destaque como co-host no podcast ‘Ô Meu Fi’, apresentado por ela e pelo apresentador Kleber Novaes. O programa, já conta com mais de 50 mil inscritos no YouTube entrevistando personalidades como o cantor Maza e a atriz de Além da Ilusão, Sofia Budke.

No entanto, sua trajetória vai muito além das tendências e do glamour das redes sociais. Desde sua juventude, Camila se lançou de cabeça no fascinante mundo da moda, encontrando prazer em construir seu próprio estilo e transformar as tendências em expressões genuínas de sua personalidade.

Além disso, Camila inspira muitas mulheres contando a sua inspiração em sua própria experiência com o burnout para ajudar aqueles que enfrentam dificuldades. Sua resiliência e compaixão mostram que é possível superar obstáculos e fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo em situações desafiadoras.

Sobre a influenciadora:

Com uma formação em publicidade e propaganda e uma energia inconfundível, essa geminiana nata sempre esteve ligada no 220. Após enfrentar um burnout em 2021, Camila decidiu abandonar sua carreira convencional e trilhar novos caminhos no empreendedorismo. Essa mudança corajosa levou-a a se tornar uma influenciadora de moda, conquistando um lugar de destaque no Alto Tietê.

Hoje, Camila com seus mais de 4 mil seguidores no Instagram, realiza muitas parcerias com lojas de roupas, estética, beleza e bem-estar e já foi garota propaganda de uma das maiores universidades tradicionais de São Paulo, a UNISA.

A jovem suzanense espalha seu brilho inspirador não apenas no mundo digital, mas também em sua comunidade local. Além de seu trabalho influente, ela é uma das personalidades ativas do projeto social "Além do Bem". Com o objetivo de oferecer assistência social, alimentação e produtos de higiene pessoal para pessoas em situação de vulnerabilidade, esse projeto tem transformado vidas nas comunidades carentes da região.

A trajetória de Camila é marcada pelo amor incondicional pela moda, pela influência digital e pela vontade incansável de impactar positivamente a vida de seus seguidores. Por meio de suas palavras poderosas, ela forma uma comunidade sólida e inspiradora que valoriza cada conteúdo compartilhado. Seu estilo único e autêntico não apenas define tendências, mas também molda o futuro da moda e da autoexpressão.