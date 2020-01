Jovens desaparecidas desde quinta-feira são encontradas

As adolescentes Rhayane Cristine Alves Silva e Mariana Vitoria Reis de Lima, de 14 e 13 anos, respectivamente, foram encontradas no início da noite desta sexta-feira (10) no bairro Nova Poá, em Poá. As jovens estavam desaparecidas desde a última quinta-feira (09), quando os pais as deixaram em uma escola de qualificação profissional, no Centro de Suzano.

As duas jovens eram procuradas pela Polícia Civil e pela família, que iniciou campanha de divulgação nas redes sociais.

Segundo os familiares, um homem viu a reportagem do Diário de Suzano, que alcançou mais de 2,3 mil compartilhamentos nas redes sociais, e encontrou as jovens no bairro Nova Poá, em Poá.

Os familiares agradeceram a ajuda de todos que compartilharam nas redes sociais a foto e a reportagem sobre as adolescentes.