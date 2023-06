Jovens do ITJM se destacam em Campeonato de 'Slam' de poesia falada

Jovens do Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM) se destacaram no Campeonato de “Slam Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) de poesia". O evento foi realizado no Parque Max Feffer. Crianças e jovens participaram do evento, que serviu para mostrarem habilidades e criatividade por meio da arte do Slam - uma competição de poesia falada.

Sob a orientação de facilitadores, "as crianças mergulharam de cabeça na preparação para o campeonato".

Além de aprimorar sua escrita, praticaram a entonação, o ritmo e a expressão corporal para aprimorar suas performances.

O ITJM é uma instituição que acolhe e apoia crianças em situação de vulnerabilidade.

O campeonato contou com premiação para os 5 melhores trabalhos. O projeto SCFV Retratos da Vida, desenvolvido pelo ITJM, ganhou 4 prêmios com 1º, 2º, 3º e 5º lugares.

Os temas do Slam podem variar amplamente refletindo experiências individuais, injustiças sociais, amor, identidade, raça, gênero, entre outros.

A linguagem é muitas vezes direta e contundente, com o objetivo de despertar emoções e estimular a reflexão.

Eventos de Slam são frequentemente realizados em escolas, universidades e espaços públicos, oferecendo uma plataforma para o debate e a conscientização.