JSL apoia Projeto Cozinha de Talentos em Mogi das Cruzes

A JSL, empresa com o maior portfólio logístico do Brasil, apoia o Projeto Cozinha de Talentos, uma iniciativa do Instituto São Paulo de Arte e Cultura (ISPAC) viabilizado por meio do Programa de Apoio à Cultura (ProAC) do governo do Estado de São Paulo com parceria local do Fundo social de Mogi das Cruzes. O projeto, que será lançado terça-feira (12), tem como objetivo formar jovens para o mercado de trabalho na área de gastronomia, ao mesmo tempo que busca fortalecer a segurança alimentar na comunidade.

As aulas, que contarão com 50 participantes, irão desenvolver as habilidades culinárias dos participantes, e vão promover o empreendedorismo, estimular a criatividade e fomentar a colaboração, incentivando a criação de projetos inovadores.

"A Simpar e todas as empresas do grupo acreditam na importância de apoiar projetos que promovem a capacitação de jovens e o fortalecimento de nossa comunidade. O Projeto Cozinha de Talentos representa uma oportunidade valiosa para as pessoas desenvolverem suas habilidades e contribuírem para um setor fundamental como a gastronomia. Estamos orgulhosos de fazer parte dessa iniciativa que, sem dúvida, terá um impacto positivo duradouro em nossas comunidades", comenta Bia Andari, gerente do Instituto Julio Simões, braço social do grupo SIMPAR, holding que controla as empresas JSL, Movida, Vamos, CS Brasil, CS Infra, Automob e BBC Digital.