Junji Abe, Juliana A. Cardoso, Lacerda e Gondim ficam sem cadeira no Legislativo

Os candidatos Juliana A. Cardoso (PR) com 25.024 votos, Junji Abe (MDB) com 21.344, Israel Lacerda (PRB) com 17.560 e Luiz Carlos Gondim (PTB) com 55.955 não conseguiram se eleger nestas eleições.

Juliana A. Cardoso era uma das apostas do PR para as eleições à Câmara Federal. Com uma formação interdisciplinar que combina Engenharia Ambiental, Administração de Empresas, Empreendedorismo, Administração Pública e Direito Público, Juliana Cardoso já trabalhou em diretorias e secretarias de meio ambiente. Uma de suas passagens foi por Poá. Ela participa de redes de ação cívica e se tornou membro do Movimento Agora e do Renova BR para tentar renovar a política.

Junji Abe ex-prefeito de Mogi e atual deputado federal também não conseguiu se reeleger, assim como o deputado estadual Luiz Carlos Gondim (PTB).

O ex-vereador e ex-candidato a prefeito de Suzano, Israel Lacerda (PRB) também não conseguiu se eleger deputado federal, apesar da intensa campanha marcada, principalmente, pelas ruas da cidade.