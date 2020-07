Junta Militar recebe mais de 2 mil alistamentos em Suzano

A Junta Militar de Suzano recebeu 2.114 alistamentos obrigatórios para o serviço militar. De acordo com o órgão, a expectativa é de que cerca de 2.400 jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2020 realizem o procedimento até o final do prazo que se encerra no dia 30 de setembro.

Desses mais de dois mil alistados, cerca de 1.500 devem ser dispensados do serviço militar. O restante deve passar para a próxima fase do processo na Comissão Geral de Seleção, que tem a duração de sete dias úteis em setembro.

Os jovens que precisam se alistar devem fazer o procedimento online, pelo site www.alistamento.eb.mil.br, ou então pelo aplicativo do Exército Brasileiro, disponível para Android e IOS. Após acessar o meio desejado, basta preencher as informações como o nome, CPF e o nome da mãe e seguir os passos indicados pelo sistema.

De acordo com Sônia Hernandez, secretaria da Junta Militar de Suzano, desde 2018 o processo de alistamento é feito exclusivamente de forma online, entretanto muitos jovens ainda vão até o órgão para tentar realizar o processo.

"Muitos ainda vêm até a Junta para fazer o alistamento, mas ele é feito exclusivamente de forma online desde 2018. Isso porque muitos jovens trabalham e não podem faltar no serviço para fazer esse alistamento", explica.

Vale ressaltar que apenas jovens que tenham perdido o prazo para o alistamento devem procurar a Junta Militar, que continua realizando atendimentos seguindo todos os protocolos de prevenção ao novo coronavírus e com horário marcado.

Prazo prorrogado

O prazo para o alistamento militar obrigatório foi prorrogado para o dia 30 de setembro. A data limite, tradicionalmente encerrada em 30 de junho, foi adiada devido a pandemia do novo coronavírus. A decisão foi decretada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.

Além de prorrogar o prazo de alistamento obrigatório, o prazo de alistamento para aqueles que queiram se apresentar voluntariamente e naturalizados também foi prorrogado, de 30 para 90 dias. Lembrando que o prazo começa a contar a partir da assinatura do termo de opção ou da certificação de naturalização.

Vale ressaltar que o serviço militar é obrigatório e tem a duração de um ano. Todos os jovens do sexo masculino, brasileiros e com 18 anos em 2020 devem se apresentar à Junta Militar mais próxima para realizar os procedimentos. Quem perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa, bem como a obrigatoriedade do alistamento.