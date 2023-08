Justiça condena Zé Renato a 40 anos por abuso das netas

A Justiça condenou o ex-presidente da Câmara de Suzano e ex-vice-presidente do Partido Liberal (PL) de São Paulo, José Renato da Silva, o Zé Renato, a 40 anos de prisão por abusar sexualmente de duas netas. Ele poderá recorrer em liberdade.

O político foi acusado de abusar primeiro da filha, quando ela tinha 6 anos, e depois das netas, a partir da mesma idade.

Em julho de 2022, a filha usou as redes sociais para denunciar abusos sexuais sofridos por ela e pelas suas filhas, quando tinham 6 e 7 anos de idade. A denúncia veio em carta divulgada em sua conta no Facebook e no Instagram.

A rotina de abusos das meninas, segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, durou quase dez anos (2012 a 2021).

Os abusos chegaram ao conhecimento da família pela escola.

A mãe, que também afirmou ter sido vítima, disse em depoimento que "bloqueou" memórias da infância e que acreditava que os abusos teriam acontecido apenas com ela.

O DS tentou falar com a defesa de Zé Renato, mas não conseguiu até o final desta reportagem. Ao portal G1, o advogado Denis Souza do Nascimento informou que ainda não ocorreu intimação.

"Esse processo tramita em segredo de Justiça, assim, por ética e em cumprimento da lei, não posso comentar nada sobre os autos", disse.