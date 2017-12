Justiça determina reintegração de terreno de 2 milhões de metros quadrados em Suzano

A Justiça determinou a reintegração de posse de um terreno de, aproximadamente, 2 milhões de metros quadrados (m²), com localização inicial na Rua Aniz Fadul, na Vila Maluf, em Suzano. A sentença saiu no dia 7 deste mês, mas, os proprietários do espaço deram prazo de 15 dias para as famílias saírem do local. A ordem de saída foi cumprida durante a manhã desta terça-feira (19).

Apenas uma casa e demarcações foram destruídas por uma máquina retroescavadeira. A Polícia Militar (PM) deu apoio aos trabalhos. O Setor de Posturas da Prefeitura também acompanhou a atividade, já que buscou dar suporte operacional às famílias afetadas. De acordo com a polícia, uma pessoa permaneceu no local invadido. Isto porque terá até o início de janeiro de 2018 para retirar todos os móveis, bem como os materiais de construção do perímetro.

A reportagem apurou que o terreno pertence a uma construtora. O representante da empresa, que pediu para não se identificar, disse que a reintegração deve se estender até o próximo ano. O motivo é decorrente ao recesso de fim de ano do Poder Judiciário. A expectativa é de que até o final de fevereiro de 2018, o trabalho seja finalizado.

Ao DS, o representante citou que há expectativas de que o terreno receba uma série de projetos habitacionais. Mas não citou qual será o início das obras. Ele, ainda, reforçou que todas as famílias que ocuparam o local serão avisadas sobre o prazo para saírem.