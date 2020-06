Justiça do Trabalho manda suspender atividades do Centro de Distribuição

A Justiça do Trabalho determinou que os Correios suspendam as atividades do Centro de Distribuição de Suzano até que seja concluída a desinfecção do local.

Também determinou que realize exames de verificação de contaminação pelo novo coronavírus aos trabalhadores desta unidade.

Mandou ainda afastar os trabalhadores até o resultado dos exames, sem prejuízo da remuneração; entre outras medidas, sob pena de multa de R$ 25 mil por dia em caso de descumprimento.

O Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Correios e Telégrafos (Sintect) fez as denúncias.

No caso do Centro de Distribuição de Suzano, a unidade chegou a marca de 7 casos confirmados de trabalhadores infectados pelo novo coronavírus.

Em decisão judicial, a Justiça do Trabalho da 2ª Vara de Suzano destacou que exatamente pelo fato de os serviços postais terem sido considerados essenciais a Empresa deve adotar medidas de segurança e saúde em relação aos seus empregados.

Foi salientado também que a alteração feita pela ECT – de afastamento só dos que laboram a menos de 2 metros do empregado infectado – é lesiva não só à saúde dos trabalhadores como também potencializa a disseminação do novo coronavírus na sociedade, destacando, ainda, que eles não laboram de forma isolada e estanque.

Os empregados que testem negativo devem ser comunicados para retorno às atividades presenciais, sendo que a comunicação deve ser efetuada diretamente ao empregado, com prazo mínimo de 24h entre a comunicação e a data do retorno.

O DS não conseguiu contato com os Correios até o final desta edição.