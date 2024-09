Justiça Eleitoral alerta região sobre mensagem falsa sobre convocação

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) alerta para um golpe que tem usado o nome da Justiça Eleitoral para captar dados pessoais. A mensagem falsa enviada por e-mail notifica sobre a necessidade de acessar um link fraudulento, supostamente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para obter informações sobre a convocação de mesárias e mesários. O site produzido pelos golpistas solicita o CPF da pessoa para consulta sobre a convocação. O TRE-SP informa que a página é falsa e que a confirmação dos integrantes da mesa receptora de votos deve ser feita na área do(a) mesário(a), diretamente no site oficial do Tribunal.

A convocação dos colaboradores para as Eleições Municipais 2024 terminou em 7 de agosto. A Justiça Eleitoral paulista já convocou mais de 450 mil mesárias e mesários, no entanto, pode haver novas convocações caso seja necessária alguma substituição. O TRE-SP faz a convocação por meios eletrônicos (WhatsApp e e-mail), e, na inviabilidade desses, mediante carta via Correios. A notificação do Tribunal solicita que a pessoa confirme a convocação na página oficial do TRE-SP, incluindo o número do título eleitoral e um código enviado na mensagem. Na página oficial, é possível fazer login utilizando as credenciais da plataforma Gov.br ou gerar um novo código, em caso de perda da senha. Ainda é permitido, a partir da digitação do nome e do título, saber se está entre os convocados para atuar no pleito de outubro ou não.

Para evitar cair em golpes, o TRE-SP orienta que convocadas e convocados só façam a confirmação para as eleições acessando a área do mesário na página oficial do Tribunal: https://www.tre-sp.jus.br/servicos-eleitorais/mesarios/convocacao-de-mesarios. Diferentemente do site do Tribunal, o link fraudulento é curto e exige um pedido urgente de confirmação do cadastro, típico de fraudes conhecidas como “phishing”. O termo que tem origem na palavra inglesa “fishing” (pesca) é usado para identificar mensagens atraentes com links maliciosos que têm o objetivo de enganar as vítimas para ter acesso aos seus dados pessoais.

Em caso de dúvida sobre a convocação, a pessoa ainda pode entrar em contato diretamente com os cartórios eleitorais (consulte endereços e telefones) e com a Central de Atendimento ao Eleitor, que atende nos números 148 e (11) 3130-2100 (custo de ligação local para todo o estado). A confirmação para a mesa receptora de votos também pode ser feita presencialmente nos cartórios. A Justiça Eleitoral mantém uma página exclusiva dedicada às mesárias e aos mesários: no ?Canal do Mesário, é possível tirar dúvidas sobre as funções a serem desempenhadas no dia da eleição.

A mensagem falsa sobre a convocação como mesário também foi desmentida no Fato ou Boato, canal de checagem do TSE.