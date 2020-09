Justiça Eleitoral recebe 21 registros de candidatos a prefeito e 702 a vereador

O Alto Tietê tem até o momento 723 candidaturas registradas, segundo plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São 21 candidatos a prefeito e 702 a vereador. Registro de candidatura segue até este sábado (26).

Os dados foram analisados pelo DS ontem.

Entre os dez municípios da região, apenas Suzano não tem candidaturas registradas na plataforma do TSE.

Entre as demais cidades, Santa Isabel apresenta o maior número de candidaturas registradas a prefeito. São cinco até o momento. O portal do tribunal aparece os nomes de Cléber Vinícius Kercner (PL); Carlos Augusto Chinchilla (PSL); Fabia Porto (PRTB), a atual prefeita do município; Carlos Eduardo Barbosa (PSD) e Reinaldo Nunes (Avante).

Santa Isabel também registra 161 candidaturas para vereador registradas no TSE.

Na sequência temos três cidades com mesmo número de candidaturas a prefeito registradas. Arujá, Mogi das Cruzes e Salesópolis registram três candidaturas.

Em Arujá, os nomes que aparecem no portal são Rodrigo Fernandes Silva (PP), Julio Taikan (Pros) e Renato Caroba (PT). O município tem 180 candidaturas a vereador registradas.

Em Mogi das Cruzes os nomes que aparecem são de Marcus Melo (PSDB), que tenta a reeleição, Caio Cunha (Pode) e Rodrigo Valverde (PT). A cidade aparece com 162 candidaturas a vereador registradas.

E sobre Salesópolis, os nomes que aparecem são de Antônio José Ferreira, o Dr. Junior (PSDB), Paulino de Oliveira (PRTB) e Vanderlon Oliveira Gomes (PL). No portal do TSE não aparecem candidaturas a vereador.

Em seguida aparecem Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba com duas candidaturas a prefeito registradas em cada cidade.

O nomes de Ferraz são Dr. Rafú Jr. (PL) e Priscila Gambale (PSD). A cidade tem até o momento 18 candidaturas a vereador registradas.

Já os nomes de Itaquá que aparecem são de Eduardo Boigues (Progressista) e Heroilma Soares (Avante). São 126 candidaturas a vereador no município.

Por fim, Biritiba-Mirim, Guararema e Poá aparecem com apenas uma candidatura registrada até o momento.

Em Biritiba somente Walter Hideki Tajiri (PTB) aparece no portal. E são 19 nomes a vereador registrados.

Em Guararema apenas o nome de João Augusto (PTB) aparece. Sobre os vereadores, são 10 registrados.

E Poá, onde apenas o nome de Saulo Souza (Avante) foi registrados. Até o momento 26 candidatos a vereador foram registrados.