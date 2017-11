Justiça de Suzano exige informações sobre animais que estavam no Canil Municipal

A juíza da 4ª Vara Cível, Luciene Pontirolli Branco, deferiu liminar que solicita informações sobre os animais que estavam no Canil Municipal. O deferimento aconteceu após pedido do vereador Lisandro Frederico (PSD), que impetrou com um mandado de segurança.

O vereador precisou acionar a Justiça para ter acesso às informações, em razão de a Prefeitura negar os esclarecimentos, pedido via requerimento, sobre o destino de cerca de 40 animais que estavam no Canil Municipal. Segundo ele, a administração municipal omitiu dados sobre onde estão os cães e os gatos e quem são as pessoas que supostamente teriam os adotado. Segundo a assessoria dele, a administração alegou, por várias vezes, que este tipo de informação seria "sigilosa" e que não poderia ser fornecida ao vereador. Contudo, o posicionamento foi negado pela magistrada.

Na decisão, a juíza se baseia em artigos da Constituição Federal para afirmar que "é função do Poder Legislativo a fiscalização dos atos do Poder Executivo". "Constitui direito de seus vereadores o acesso e conhecimento às informações que permitam o efetivo exercício dessa prerrogativa, o que não pode ser negado sob qualquer pretexto quando solicitado, já que viola o princípio da publicidade da administração pública, além de colocar em dúvida o princípio da separação e da harmonia dos poderes, que devem contar com o recíproco respeito às funções repartidas constitucionalmente", pondera a juíza.

Lisandro ressaltou que a determinação da Justiça teve como critério a mesma tese defendida por ele, a qual estabelece que cabe ao Poder Legislativo realizar a fiscalização dos atos do Executivo, principalmente considerando que existem leis que preservam os direitos dos animais sob responsabilidade da Prefeitura e, ainda, que os cães e gatos abrigados no Canil Municipal usufruem de recursos públicos, uma vez que é necessário investimento público na compra de alimentação, vacinas, medicações, cirurgias de castração, entre outros serviços.

A magistrada destaca, ainda, que na resposta da Prefeitura ao requerimento apresentado por Lisandro e aprovado por unanimidade no plenário da Câmara "se verifica a supressão de qualificação nos termos de adoção e responsabilidade", dados fundamentais para o pleno conhecimento de onde estão os animais supostamente adotados.

A Prefeitura foi notificada da decisão e já encaminhou as informações ao vereador. "Não se trata de uma reivindicação do Lisandro, mas, sim, de todos os suzanenses que me autorizaram a estar aqui e defender os direitos dos animais e da população. Com a resposta adequada, via Justiça, vamos avançar em alguns trabalhos de fiscalização do Canil Municipal", revelou Lisandro.

A decisão da juíza Luciene Pontirolli Branco corrobora com a orientação do Ministério Público (MP), que já havia se manifestado pela concessão da liminar favorável. "O não atendimento à solicitação de informações formuladas pela Câmara Municipal pode caracterizar infração político-administrativa", frisou a promotora de Justiça, Carolina Rodriguez de Mendoza Lotfi.