Justiça dá início a audiência de 17 réus de cometer assaltos a casas de alto padrão em Mogi

O Fórum de Suzano iniciou nesta terça-feira (27) o julgamento de 17 membros de uma quadrilha presa, durante a Operação Pequim da Polícia Civil, em março do ano passado. O bando é apontado em assaltos à residências de alto padrão em Mogi das Cruzes e Capital. Na época dos crimes, a investigação apontou que os réus participaram de, pelo menos, 100 assaltos em várias regiões.

As audiências começaram às 13h30. A expectativa é de que o encerramento ocorra nesta quinta-feira (1), quando a Justiça conseguirá interrogar todos os presos. As sessões estão sendo realizadas no Fórum suzanense, porque o órgão possuí sistema de videoconferência.

Decisão

Após encerradas as sessões, o juiz poderá ou não proferir sentença aos acusados. Vale lembrar que este procedimento ocorre durante audiências de instrução e debate de julgamento. Ou seja, caso a defesa dos presos não peça para analisar alguma prova do inquérito, a quadrilha poderá sair do Fórum para algum presídio paulista.

Operação Pequim

A operação Pequim foi realizada em março de 2017. À época, os investigadores de Mogi das Cruzes identificaram integrantes de uma quadrilha especializada em assaltos a residências. A maior parte das vítimas era de origem oriental.

Quando a quadrilha foi desarticulada, o delegado Alexandre Batalha frisou que o bando possuía três centrais de comando, nos bairros da Vila Alpina; Vila Formosa; e Tatuapé, todos na Zona Leste da Capital.

Um dos apartamentos alvo da investigação estava avaliado em R$ 1 milhão.

"Eles se dividiam em grupos, uma parte entrava na casa, outra ficava na central com o rádio e outra parte ficava do lado de fora da residência", disse Batalha à época da divulgação do caso.