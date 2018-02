Justiça lança programa 'Acolher com o Coração' em Suzano

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) lançou nesta sexta-feira (2) em Suzano o programa 'Acolher com o Coração', que faz parte da ação de apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes. Esta é a segunda edição do projeto em parceria com o Ministério Público, Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e entidades de acolhimento. O objetivo é iniciar a convivência social desses jovens. A seleção dos padrinhos se inicia no próximo dia 19.

A primeira edição do programa na cidade, realizada no ano passado, contou com 12 voluntários selecionados para o acolhimento das crianças, a partir de sete anos de idade. O projeto foi apresentado na tarde de ontem, no Fórum de Suzano, pela juíza da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude, Érica Marcelina Cruz.

A magistrada explicou que o programa busca selecionar pessoas dispostas em apadrinhar crianças e adolescentes que não tem mais vínculo com a família e com pouca possibilidade de adoção. "Queremos que eles tenham contato com o mundo externo. O artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) prevê a vida comunitária, o principio da dignidade da pessoa humana. O abrigo não é uma prisão, mas precisa ter contato com o mundo externo com segurança. Por isso, essas pessoas selecionadas pelo projeto poderão acompanhar a tarefa, levando para uma convivência com segurança".

Os envolvidos passam por entrevistas com psicólogos e assistência social. "Para nós, um adolescente contemplado, já vale todo o trabalho. Contamos com, pelo menos, três adolescentes sem vínculo nenhum prestes a completar 18 anos. Esses jovens vão para o mundo sem qualquer auxílio. Então, talvez, esse padrinho possa ajudar na missão".

Participação

Para se candidatar ao apadrinhamento é necessário ter mais de 21 anos, disponibilidade e ambiente familiar adequado para o acolhimento. Também é importante o comprometimento e não estar inserido no Cadastro Nacional de Adoção. Espera-se que o voluntário tenha real interesse em compartilhar a vida com o jovem apadrinhado. As inscrições acontecerão todas as terças e sextas-feiras, entre os dias 19 de fevereiro e 20 de abril, no Creas de Suzano, localizado na Rua Doutor Deodato Wertheimer, nº 174, Vila Costa. O horário de atendimento é das 9 às 16 horas.