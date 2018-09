Justiça se prepara para as Eleições; Suzano terá 81 colégios eleitorais

A Justiça Eleitoral já está se preparando para as eleições gerais, agendada para o dia 7 de outubro. De acordo com os cartórios eleitorais de Suzano, o município terá 81 colégios eleitorais nessas eleições. O Centro de Detenção Provisória (CDP) também será um local de votação, porém não se encaixa como prédio educacional. O Complexo Educacional Mirambava receberá somente votos em trânsito.

Ao total, 659 seções (sendo uma seção no CDP e uma no Mirambava) estarão disponíveis aos votantes. O eleitorado suzanense está com 215 mil pessoas aptas a votar nessas eleições.

A escola com número maior de eleitores, garantindo assim o posto de maior colégio eleitoral no município é a Escola Estadual Batista Renzi, com 7.360 votantes. A unidade fica localizada na Vila América.

A Escola Estadual Profª Maria Elisa de Azevedo Cintra, localizada no Jardim Dona Benta, conta com 6.374 eleitores e é a segunda maior do município. O terceiro maior colégio eleitoral da cidade é a unidade municipal Antônio Marques Figueira com 6.138 votantes, localizada na área central.

Na 181ª Zona Eleitoral, cerca de 1.452 trabalharão nas mesas de voto. Já na 415ª Zona, 1.486 mesários irão trabalhar no dia do pleito.