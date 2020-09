Kimberly-Clark Brasil anuncia Andrea Rolim como nova presidente de operação no País

A Kimberly-Clark Brasil, multinacional americana líder no segmento de higiene pessoal, anuncia Andrea Rolim como nova líder da operação brasileira da companhia. A executiva assume efetivamente a partir do dia 14 de setembro e atuará no escritório da empresa, localizado em São Paulo, onde responderá diretamente para Sérgio Cruz, presidente da Kimberly-Clark na América Latina.

A nova presidente chega com o desafio de dar continuidade aos projetos e estratégias de crescimento da Kimberly-Clark no país, por meio de suas marcas sinônimos de categoria: Huggies, Neve, Kleenex, Scott, Intimus e Plenitud.

"É com muita alegria que celebramos a chegada da Andrea ao nosso board. Este é um passo muito importante para a Kimberly-Clark no Brasil ao ter no comando, uma mulher inspiradora, com muita bagagem e conhecimento. A presença dela ao time será fundamental para manter a nossa operação local como uma das mais estratégicas em esfera global, além de se tornar uma grande fonte de inspiração para construirmos futuras lideranças na companhia", destaca Sérgio Cruz, Presidente da Kimberly-Clark para América Latina.

Com bagagem de mais de 25 anos de experiência na indústria, a nova comandante da Kimberly-Clark no Brasil tem histórico comprovado de sucesso, projetando e executando estratégias que fortalecem o crescimento da receita, construindo equipes de alto desempenho e aprimorando o engajamento organizacional. Além disso, Andrea tem ampla expertise em liderança multifuncional, estratégia, desenvolvimento de plano comercial e execução (marketing, finanças e vendas), gerenciamento de P&L e redesenho organizacional.

A executiva iniciou sua carreira na Unilever, onde esteve por 17 anos e ganhou ampla experiência em gestão de negócios e liderança. Sua escala e complexidade deram a profissional, a capacidade de liderar grandes negócios, impulsionando estratégia, crescimento e excelência operacional. Logo depois, Andrea vivenciou o outro lado do balcão atuando no Grupo Pão de Açúcar em que implantou um novo modelo de gestão levando a melhor integração com a área comercial, maiores taxas de crescimento e maior rentabilidade das categorias. Na sequência assumiu o desafio por cinco anos como GM da YUM Brands BR, liderando a estratégia da empresa e agendas de crescimento.