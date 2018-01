Kits de materiais escolares devem ser entregues em fevereiro

Os kits de materiais escolares de Suzano estão em produção. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a expectativa é de que a entrega ocorra em fevereiro. Para tanto, a Prefeitura disponibilizou R$ 3 milhões para a aquisição. O mesmo valor também é cogitado para ser empreendido nos uniformes dos alunos. Contudo, a confecção ainda depende de análise das amostras produzidas pela a empresa responsável.

Segundo a pasta, os produtos são adquiridos conforme o proveito da rede de educação municipal. "Cada série tem uma necessidade específica, mas todos os alunos devem ser atendidos com o material necessário para cumprir as atividades previstas no planejamento pedagógico da pasta", informou. "A fase de produção (dos kits de material) já começou e a pasta aguarda a entrega, que deve ocorrer em fevereiro".

No caso dos uniformes, a primeiro momento, a administração deverá oferecer o kit de verão que compreende camisetas, shorts e bermudas. Já o kit completo pode contar com até sete peças por aluno. A previsão é de que sejam entregue camiseta curta, camiseta comprida, calça, blusa, tênis, meia e bermuda, para os meninos, ou short-saia para as meninas. A licitação dos uniformes já foi realizada e a empresa vencedora também já apresentou as amostras, que estão em fase de análise. "Se forem aprovadas, a empresa é homologada e tem início a produção. O prazo de entrega fica condicionado à produção da empresa".