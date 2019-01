Lacerda anuncia que vai à Justiça tentar barrar aumento da tarifa

O ex-vereador e presidente do Instituto Lupa, Israel Lacerda, anunciou nesta sexta-feira (18), pelas redes sociais, que vai ingressar na Justiça para barrar o aumento da tarifa de ônibus em Suzano.

Na quinta-feira (17), o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), assinou o decreto que oficializa o novo valor da tarifa do transporte público na cidade.

Após longa negociação com a concessionária do serviço no município, a passagem irá dos atuais R$ 4,10 para R$ 4,40 a partir da 0 hora de domingo (20).

O reajuste foi baseado na inflação de 7,2581% do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do período de dois anos (2017-2018) em que a cidade ficou sem aumento da tarifa.

Para Lacerda, o valor é muito elevado para o padrão do transporte público oferecido ao suzanense.

“Tenho argumentos concretos e confio muito na nossa vitória (população) nesse caso”, disse Lacerda pelas redes sociais.

Em entrevista ao DS, Lacerda não quis antecipar os argumentos que vão constar na petição para barrar na Justiça o reajuste da tarifa.

Disse apenas que a ação tem pedido de liminar para suspender o aumento a partir de domingo.

Reajuste protocolado

Na quinta-feira (17), a Prefeitura informou que há algumas semanas, representantes da concessionária de transporte público protocolaram a solicitação de reajuste para apreciação do governo municipal.

A empresa alegou aumento de salário de funcionários (cobrador e motorista) em obediência aos sindicatos das categorias; do preço dos insumos, como óleo, pneus e demais peças dos veículos; do valor do combustível; e de outros itens que fazem parte da estrutura operacional do serviço prestado.

A princípio, o chefe do Executivo não concordou com o valor sugerido de R$ 5,22, que, em sua análise, não acompanha a realidade financeira do cidadão que depende do transporte público para se locomover, trabalhar e estudar. Após diversas reuniões realizadas entre representantes da administração municipal, incluindo a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, e da concessionária, o prefeito sugeriu que a mesma estudasse a possibilidade de trabalhar com um valor menor.

As negociações continuaram e a empresa protocolou outro pedido, de R$ 4,99. O valor não satisfez o prefeito, que determinou fixar a tarifa em R$ 4,40, ou seja, um índice de reajuste de 7,2581%, abaixo do que havia sido autorizado pelo Conselho Municipal de Transportes, que foi de 8% a 10%.