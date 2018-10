Acompanhado de esposa e filhos, o candidato a deputado federal pelo PRB Israel Lacerda, votou na tarde deste domingo, às 14h30 na Escola Municipal Antônio Marques Figueira.

O candidato deve acompanhar a apuração dos votos em seu comitê. Lacerda afirma está feliz com a campanha que fez, focada em apresentar propostas e que ficou muito satisfeito com a recepção da população durante o período que percorreu as ruas de Suzano.