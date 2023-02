Ladrões quebram vidro de carro do diretor da Câmara, levam documentos e estepe

O diretor-geral da Câmara de Suzano, advogado Julio Cezar Mayer, teve documentos pessoais furtados na manhã desta terça-feira (2).

Dois ladrões conseguiram quebrar o vidro do carro, um Nissan Pixo preto, e praticaram o furto. Eles levaram também um estepe.

IMAGENS DO MOMENTO DO FURTO

O diretor conseguiu as imagens do momento do furto e está divulgando, nas redes sociais, na tentativa de descobrir quem praticou o crime.

Mayer disse que estacionou seu carro na Rua Jurandir Correa Gomes, em frente ao Cemitério São Sebastião.

As imagens mostram que um outro carro, de cor prata, parou atrás.

Dois homens saem do veículo se aproximam, quebram o vidro e levam os dois pertences.

Ele fez registro de boletim de ocorrência pela internet.

“Levaram uma pasta com meus documentos pessoais e também um estepe”, disse o advogado.

“Meu carro tem alarme, mas não conta com sensor de movimento”, acrescentou o diretor da Câmara.