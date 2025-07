Lançamento de livro revive o pioneirismo do Kartismo em Mogi das Cruzes

O que o Corinthians, Emerson Fittipaldi, um delegado linha dura, a Praça do Shangai e Lambretta têm em comum? Todos fazem parte da história do Kartismo em Mogi das Cruzes, cidade que foi um dos centros de referência da modalidade no Brasil.

Estas conexões são contadas no livro “O Kartismo em Mogi das Cruzes - Uma breve história de sonhos e pioneirismo”, que será lançado no dia 2 de agosto. A obra resgata o início do kartismo em Mogi das Cruzes e o movimento pioneiro que culminou com a construção de uma das primeiras pistas do Brasil, nos anos 60, reunindo gerações de pilotos e apaixonados pelo automobilismo.

O lançamento será na pista do Mogi Kart, e contará com diversas atrações e curiosidades.

A história

Tudo começa com a decisão de Santiago Marban, de construir karts em Mogi das Cruzes, lá pelos idos de 64. Com o apoio entusiasmado de Bruno Barattino e seu pai Carlos Barattino, o trio pioneiro deu a largada.

O primeiro kart feito por Santiago foi por falta de opção, foi testado na calçada da praça do Shangai, e o primeiro motor também por ele construído derivou de um motor de Lambretta.

O Kart Marban torna-se realidade, pilotos mogianos entram oficialmente nas competições, Mogi das Cruzes inaugura o segundo kartódromo do Estado de São Paulo, e torna-se referência do Kartismo paulista e nacional.

Quem doou o asfalto para a pista foi o presidente do Corinthians naquela época, o lendário Vicente Mateus. Emerson Fittipaldi, competiu em Mogi em várias oportunidades, quando ainda não se imaginava que poucos anos depois seria o primeiro brasileiro campeão da F1. Por isso, sempre o mais lembrado...

O Kartódromo de Mogi das Cruzes foi referência para o esporte, desde sua inauguração até o final de 68, quando o Kartódromo de Interlagos foi inaugurado.

As corridas movimentavam a cidade, o comércio e o setor hoteleiro. Logo surgiram os que não gostavam de barulho, e um delegado que, acredita-se também não gostava, a todo momento determinava a suspensão das provas. Muitas vezes as corridas eram realizadas com autorização da justiça.

Veteranos na pista

O evento de lançamento do livro contará com sessão de autógrafos, homenagens, participação de pilotos veteranos e contemporâneos além de baterias comemorativas na pista. Um momento para celebrar histórias, amizades e o legado do Kartismo.

Uma das principais atrações do dia será a “Prova dos Oitentões”. Pelo menos 10 pilotos dos anos 60 confirmaram presença e participarão, com Karts Indoor, um pouco mais “mansos” que os atuais profissionais.

Renda solidária

Parte da renda obtida com a venda dos livros será destinada à Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco, instituição referência no acolhimento e apoio a pacientes oncológicos em Mogi das Cruzes.

Autor

Bruno Barattino, hoje com 80 anos, foi o primeiro mogiano a tornar-se piloto de kart oficialmente, obtendo a licença da Federação Paulista de Automobilismo em 1966, quando o Kartismo iniciava forte desenvolvimento.

Barattino participou de corridas históricas ao lado de nomes famosos, além de Emerson, desde pioneiros no Brasil como Wilson Fittipaldi Jr., Maneco Combacau, Carol Figueiredo, os irmãos Durval e Paulo Viscardi, e os Irmãos Zeca e Afonso Giaffone, só para citar alguns...