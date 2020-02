Larissa Ashiuchi assume Presidência do PL de Suzano

A primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, assumiu na noite desta terça-feira, 11, a Presidência do Diretório Municipal do Partido Liberal (PL). A solenidade de posse foi realizada na sede do Escritório Suprapartidário (PL, PSB, PRB, Solidariedade, Podemos, PSC, PDT e PTB), no centro. A assinatura contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi; do presidente da Câmara Municipal, Joaquim Rosa; dos vereadores Leandro Alves de Faria, o Leandrinho, e Gerice Rego Lione; do vice-presidente estadual do partido, José Renato da Silva; e de membros do Diretório.

Na oportunidade, Larissa destacou seu compromisso com a política municipal, reforçando seu trabalho na promoção de políticas públicas e do empoderamento feminino.

“Desde quando me propus a estar primeira-dama, abrindo mão da minha carreira, firmei um compromisso com a política municipal, onde eu poderia ajudar a melhorar uma cidade e oferecer mais qualidade de vida a seus cidadãos. E, ao passar do tempo, vim ampliando minha visão do que é política e de como fazê-la da melhor forma possível, principalmente no trabalho de empoderamento das mulheres”, disse.

A nova presidente do PL Suzano afirmou ainda que seu objetivo é mostrar a importância da política e da participação popular nela.

“A política não é apenas ‘coisa’ de políticos. Ela está presente em nossas vidas a todo momento. Mesmo quando você decide não participar dela, você está agindo politicamente, uma vez que está deixando que as coisas permaneçam do jeito que elas estão. Por isso, é importante que a gente entenda seu funcionamento e se adentre às discussões”, elucidou.

Por fim, Larissa enalteceu o trabalho do PL na região. “Vejo o Partido Liberal como um grupo bem organizado e que trabalha muito pela região. Sou grata pela oportunidade e por acreditarem no meu potencial, como mulher, gestora e agora política. Obrigada ao meu marido, o prefeito Rodrigo Ashiuchi, aos deputados e membros do PL”, concluiu.

Currículo

Larissa Antoniassi dos Santos Ashiuchi tem 36 anos e é natural de São Paulo. Com formação técnica em Eletrônica, é graduada em Sistema da Informação, tem MBA em Gestão Empresarial e especialização em Comunicação Pública e Gestão de Mídias Sociais.

Trabalhou na Telefônica/Vivo por mais de 16 anos. Foi admitida na empresa, que é uma das maiores multinacionais da área de Telefonia do mundo, como estagiária.

Neste período, passou por diversos e desafiadores departamentos – a maior parte ligada à repartição de Estratégia da corporação. A última função foi como gerente de Projetos de Negócios do setor de Engenharia.

É casada com o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, com quem mantém relacionamento há mais de 15 anos, preside o Fundo Social de Solidariedade e é dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais, o Saspe.

Desde fevereiro de 2020, é presidente do Diretório do PL de Suzano.