Larissa Ashiuchi e presidente da ACE Suzano se reúnem com a Apae

Larissa Ashiuchi, ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, junto ao presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Rodrigo Guarizo, esteve na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano na tarde desta quarta-feira (26/03) para tratar de novos investimentos e projetos voltados à infraestrutura do espaço.

Recebida pela presidente da Apae Suzano, Silmara dos Reis; pela diretora Paula Fernanda e pelo captador de recursos Sérgio Dória, a dupla tratou de possíveis avanços e iniciativas que a associação social visa para ampliar e potencializar o atendimento aos cerca de 300 excepcionais acompanhados pelo grupo. Alguns dos trabalhos pensados incluem a ampliação do número de salas de aula, novos acessos para veículos de transporte e a readequação do espaço de convivência disponibilizado, além de formas de incentivar a arrecadação de fundos por parte da Apae.

Um dos projetos abordados foi a campanha promovida pela entidade para arrecadação de fundos por meio de cupons fiscais. Os interessados podem depositar suas notas sem CPF registrado na Apae, disponibilizando determinados valores oriundos dos recibos. Vale ressaltar que os empresários interessados em colaborar com o projeto de arrecadação também podem entrar em contato com a associação por meio do email diretoria.apaesuzano@gmail.com para solicitar a entrega de uma urna aos seus estabelecimentos.

Guarizo destacou que o trabalho da ACE Suzano vai além da potencialização do empreendedorismo, tendo um importante viés social. "Enquanto facilitadores de relações empresariais, nós sempre buscamos ajudar a cidade a prosperar. Por isso, estamos sempre à disposição da Apae e de outras entidades sociais para colaborar com suas atividades e envolvê-las na nossa rede de empresários e associados. Estamos abertos a encurtar caminhos e colaborar com as ações da associação", comentou.

Larissa, que junto ao fotógrafo e integrante da Associação do Voluntariado de Apoio Solidário (AVAS) do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, Manoel Liberati, também doou latas de leite em pó à instituição, agradeceu a recepção e se colocou à disposição para ajudar. "Eu e o meu marido, o sempre prefeito e hoje secretário de Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, temos o maior prazer em colaborar com as ações sociais da cidade e, neste contexto, a Apae é uma entidade essencial em Suzano por sua presteza e trabalho contínuo em prol da acessibilidade. Agradeço a calorosa recepção de sempre e a parceria da ACE e do presidente Guarizo", apontou.