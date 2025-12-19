Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 19 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Suzano

Larissa Ashiuchi mantém atuação social e política em 2025 e amplia projetos em Suzano

Neste ano, liderança assumiu o PL Mulher da cidade e seguiu com agenda ativa no desenvolvimento social

19 dezembro 2025 - 12h57Por Fernando
Larissa Ashiuchi mantém atuação social e política em 2025 e amplia projetos em SuzanoLarissa Ashiuchi mantém atuação social e política em 2025 e amplia projetos em Suzano - (Foto: Divulgação)
Mesmo após encerrar seu ciclo como primeira-dama de Suzano e presidente do Fundo Social de Solidariedade entre 2017 e 2024, Larissa Ashiuchi manteve, ao longo de 2025, uma atuação intensa voltada ao desenvolvimento social, à inclusão, à educação, ao empreendedorismo e ao fortalecimento institucional. O período foi marcado pela ampliação de parcerias, apoio a entidades tradicionais e pela consolidação de sua atuação política, com a assunção da presidência do PL Mulher de Suzano e do diretório municipal do Partido Liberal.

Na área social, Larissa deu continuidade ao diálogo permanente com entidades assistenciais. Em março, realizou visitas e reuniões na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano, acompanhando demandas estruturais e debatendo novos projetos, inclusive ao lado da Associação Comercial e Empresarial (ACE). A Apae também foi a primeira entidade contemplada pelo Projeto Aurora, iniciativa de acessibilidade digital apoiada por Larissa para fortalecer a comunicação e a inclusão tecnológica das organizações sociais.

A pauta da educação esteve presente com palestras ministradas no curso de Direito do Unipiaget, onde abordou Ciências Políticas e destacou a importância da atuação jurídica nos processos eleitorais e no fortalecimento da democracia. Já na defesa dos direitos das mulheres, esteve junto à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, reforçando o histórico de uma década de apoio às políticas públicas de proteção e acolhimento.

O incentivo ao empreendedorismo também ganhou destaque com a participação na Maratona Mandala da Inovação, evento do investidor Fernando Seabra que reuniu cerca de 350 pessoas, no qual conduziu a abertura com reflexões sobre liderança, gestão e protagonismo feminino.

Na área socioambiental, assumiu a diretoria do Bunkyo Sustentável, novo departamento da Associação Cultural Suzanense voltado à responsabilidade ambiental e ações comunitárias. Em outubro, Larissa e Rodrigo Ashiuchi foram homenageados pelo Suzano Futebol Clube com o título de associados honorários, em reconhecimento às contribuições sociais realizadas entre 2017 e 2024.

“Sempre acreditei que o trabalho social não termina com um cargo. Ele segue no diálogo, nas parcerias e no compromisso diário com as pessoas. Esse 2025 foi um ano de novos desafios, mas com o mesmo propósito de contribuir para uma Suzano mais justa e inclusiva”, destacou Larissa Ashiuchi.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Síndrome de fim de ano: entenda a "dezembrite" e como lidar com a sobrecarga emocional
Cidades

Síndrome de fim de ano: entenda a "dezembrite" e como lidar com a sobrecarga emocional

Itaquá Park Shopping tem horário especial para o período de Natal e Fim de Ano
Itaquáquecetuba

Itaquá Park Shopping tem horário especial para o período de Natal e Fim de Ano

SPMAR prevê 1,8 milhão de veículos na semana entre Natal e Ano Novo
Trânsito

SPMAR prevê 1,8 milhão de veículos na semana entre Natal e Ano Novo

Vereadores Baiano da Saúde e Zé Oliveira finalizam ano e fazem balanço das ações
Cidades

Vereadores Baiano da Saúde e Zé Oliveira finalizam ano e fazem balanço das ações

Alunas de Direito do Unipiaget vencem defesa de artigo científico em evento da OAB Suzano
Cidades

Alunas de Direito do Unipiaget vencem defesa de artigo científico em evento da OAB Suzano

Suzano participa de debates em 2 congressos de Assistência Social
Cidades

Suzano participa de debates em 2 congressos de Assistência Social