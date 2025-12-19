Larissa Ashiuchi mantém atuação social e política em 2025 e amplia projetos em Suzano

Mesmo após encerrar seu ciclo como primeira-dama de Suzano e presidente do Fundo Social de Solidariedade entre 2017 e 2024, Larissa Ashiuchi manteve, ao longo de 2025, uma atuação intensa voltada ao desenvolvimento social, à inclusão, à educação, ao empreendedorismo e ao fortalecimento institucional. O período foi marcado pela ampliação de parcerias, apoio a entidades tradicionais e pela consolidação de sua atuação política, com a assunção da presidência do PL Mulher de Suzano e do diretório municipal do Partido Liberal.



Na área social, Larissa deu continuidade ao diálogo permanente com entidades assistenciais. Em março, realizou visitas e reuniões na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano, acompanhando demandas estruturais e debatendo novos projetos, inclusive ao lado da Associação Comercial e Empresarial (ACE). A Apae também foi a primeira entidade contemplada pelo Projeto Aurora, iniciativa de acessibilidade digital apoiada por Larissa para fortalecer a comunicação e a inclusão tecnológica das organizações sociais.



A pauta da educação esteve presente com palestras ministradas no curso de Direito do Unipiaget, onde abordou Ciências Políticas e destacou a importância da atuação jurídica nos processos eleitorais e no fortalecimento da democracia. Já na defesa dos direitos das mulheres, esteve junto à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, reforçando o histórico de uma década de apoio às políticas públicas de proteção e acolhimento.



O incentivo ao empreendedorismo também ganhou destaque com a participação na Maratona Mandala da Inovação, evento do investidor Fernando Seabra que reuniu cerca de 350 pessoas, no qual conduziu a abertura com reflexões sobre liderança, gestão e protagonismo feminino.



Na área socioambiental, assumiu a diretoria do Bunkyo Sustentável, novo departamento da Associação Cultural Suzanense voltado à responsabilidade ambiental e ações comunitárias. Em outubro, Larissa e Rodrigo Ashiuchi foram homenageados pelo Suzano Futebol Clube com o título de associados honorários, em reconhecimento às contribuições sociais realizadas entre 2017 e 2024.



“Sempre acreditei que o trabalho social não termina com um cargo. Ele segue no diálogo, nas parcerias e no compromisso diário com as pessoas. Esse 2025 foi um ano de novos desafios, mas com o mesmo propósito de contribuir para uma Suzano mais justa e inclusiva”, destacou Larissa Ashiuchi.