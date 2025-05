Larissa Ashiuchi ministra palestra e aborda Ciências Políticas com estudantes de Direito

O curso de Direito do Centro Universitário Piaget (Unipiaget) recebeu na última quinta-feira (29/05) uma palestra especial de Larissa Ashiuchi, contemplando cerca de cem estudantes do 1º e do 2º semestres, dos períodos matutino e noturno. Na ocasião, durante a disciplina de Ciências Políticas, a liderança suzanense apontou a importância da atuação jurídica em campanhas eleitorais.

A convite da coordenadora do curso e conselheira estadual da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP), Patrícia Braga, Larissa abordou temas como o funcionamento do sistema partidário, questões de regimentos internos, e a preparação de grupos e candidatos para eleições nas esferas municipais, estaduais e federais.

Ao longo do encontro, a convidada, que também é MBA em Gestão Empresarial, ainda compartilhou outras experiências enquanto primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, cargo ocupado ao longo da gestão do ex-prefeito suzanense e hoje secretário de Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, entre 2017 e 2024. A atividade foi marcada por muita troca de experiências e resolução de dúvidas por parte dos estudantes do centro universitário que, no último Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), atingiu nota 4, a maior em todo o Alto Tietê pelo terceiro ano consecutivo.

A estudante do 1° semestre no período noturno, Amanda Figueiredo, de 18 anos, relatou que esta foi uma grande oportunidade para aprender mais em uma área fundamental do Direito. "A Larissa é uma pessoa sensacional. Fiquei muito feliz de termos a chance de conversar com ela e aprender tanto nesse tema. Acho que falo por todos os alunos, é impossível não ter gostado dessa aula tão especial", disse a caloura.

A coordenadora do curso afirmou que a presença de Larissa nas duas turmas evidencia o trabalho do Unipiaget em prol da qualificação de seus futuros formandos. "Quando trazemos uma mulher como a Larissa, dona de uma história incrível de contribuição ao município na gestão Rodrigo Ashiuchi, é porque ela tem muito a contribuir com a formação destes futuros advogados, algo que, ao longo destas duas aulas, ela fez com primor. Em nome de cada estudante, agradeço imensamente a disponibilidade", afirmou Patrícia.

Larissa destacou ter sido um prazer falar aos alunos sobre conceitos essenciais da formação partidária, bem como de vivências no poder público. "Apresentar um pouco do trabalho na política é fundamental para os futuros advogados e advogadas, afinal, a classe exerce um papel essencial neste contexto para garantir o pleno funcionamento da democracia na nossa sociedade, seja antes, durante ou depois das campanhas eleitorais", afirmou. "Por esta oportunidade, agradeço a Dra. Patrícia, bem como o reitor Marcus Rodrigues e a pró-reitora Poliana Lima, além, claro, dos alunos pela recepção. Espero que, no futuro, possamos vê-los formados e atuando pela classe", completou Larissa.