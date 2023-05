Larissa Ashiuchi prestigia lançamento da Campanha do Agasalho em SP

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, representou o município na cerimônia de lançamento da Campanha do Agasalho do governo do Estado de São Paulo, realizada na tarde desta quinta-feira (18/05). O evento, organizado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, na zona sul da capital, contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas e da primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

Larissa aproveitou a oportunidade para reforçar o compromisso da administração municipal com o voluntariado ao tratar de ações e projetos futuros com os demais presidentes de órgãos municipais presentes na cerimônia.

A primeira-dama parabenizou a ação, ressaltando que a versão municipal do projeto terá início na segunda-feira (22/05).

“É muito bonito ver essa soma de esforços e, justamente por isso, estaremos promovendo nossa própria arrecadação em Suzano, contando com pontos variados de coleta que serão divulgados em breve”, disse.

Segundo Larissa, a cerimônia foi repleta de emoção, sendo esta uma qualidade que deve pautar o trabalho social.

”Por se tratar de uma campanha tão essencial nesta época, é importante que tenhamos uma atuação em conjunto para levar o calor a quem mais precisa. Esse é o verdadeiro poder da solidariedade, pois todos nós, independentemente da condição social, merecemos dignidade e segurança contra o frio”, comentou.

“Em nome do meu marido, o prefeito Rodrigo Ashiuchi, eu agradeço o convite do governador Tarcísio e da primeira-dama Cristiane, ressaltando ainda a importância da coordenadora do Conselho do Fundo Social de Solidariedade do Estado, Berenice Giannella. Ao final de tudo, o mais importante é colaborar, por isso vamos nos unir para construir cidades mais fortes e solidárias”, concluiu a primeira-dama suzanense.