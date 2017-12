Larissa é eleita nova coordenadora do Conselho dos Fundos Sociais

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, primeira-dama Larissa Ashiuchi, foi eleita por unanimidade a nova coordenadora do Conselho Técnico dos Fundos Sociais do Alto Tietê, órgão vinculado ao Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). A nomeação ocorreu nesta quarta-feira (20), durante a última reunião do grupo no ano de 2017, realizada no município de Arujá.

Larissa, que assume a gestão 2018 a partir do dia 2 de janeiro, terá como coordenadora-adjunta a primeira-dama de Mogi das Cruzes, Karen Melo, e como secretária a primeira-dama de Guararema, Vanessa Leite. As demais representantes das cidades do Alto Tietê e Guarulhos ficam estabelecidas como membros do Conselho.

Para a presidente do Fundo Social de Suzano, o órgão tem a premissa de unir as cidades do Alto Tietê, bem como Guarulhos, num único objetivo: o de oferecer melhor qualidade de vida às famílias da região. “O conselho foi criado após uma solicitação que fiz junto à primeira-dama de Poá, Andressa Lopes, e ao Condemat. Logo no início do ano, em janeiro, percebemos a importância do intercâmbio de informações e das trocas de experiências entre os Fundos Sociais e, por esta razão, decidimos reunir todas as cidades e fico muito feliz por todas terem aderido”, afirmou.

A primeira-dama de Suzano reforça ainda que para o próximo ano seu objetivo é dar continuidade às ações do Conselho dos Fundos Sociais, como o Sabores do Alto Tietê, que, inclusive, será realizado no mês de abril em Suzano. “Nossa primeira edição promovida em Mogi das Cruzes foi um sucesso e queremos repetir a receita. Além disso, vou sugerir algumas ações regionais voltadas à prevenção da violência contra a mulher e à capacitação de cidadãos para reinserção no mercado de trabalho”.

A reunião desta quarta-feira marca o encerramento dos trabalhos do Conselho dos Fundos Sociais no ano, sendo Arujá a última cidade dos 11 municípios que integram o Condemat a receber o grupo de presidentes dos Fundos Sociais.

Durante o encontro, que contou com a presença do prefeito José Luiz Monteiro, o Fundo Social de Arujá também apresentou os projetos e ações colocados em prática na cidade em 2017.