Cidades

Larissa e Rodrigo Ashiuchi prestigiam celebração dos 66 anos do Imperador do Japão

Evento reuniu autoridades e lideranças da comunidade nipo-brasileira em São Paulo

27 fevereiro 2026 - 18h26Por Da reportagem local
- (Foto: Divulgação/Rodrigo Ashiuchi)

O secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e sua esposa, Larissa Ashiuchi, participaram na última quinta-feira (26/02) da celebração dos 66 anos de vida de Naruhito, imperador do Japão. A recepção foi conduzida pela cônsul-geral do Japão em São Paulo, Yoriko Suzuki, que reuniu autoridades, lideranças políticas e representantes da comunidade nipo-brasileira em um momento marcado pelo respeito à tradição e à cultura japonesa.

A cerimônia integra uma tradição diplomática realizada anualmente pelo consulado japonês em diversos países, em comemoração ao aniversário do Imperador. O evento simboliza a continuidade da história e das instituições japonesas, além de reforçar os laços de amizade, cooperação e intercâmbio cultural entre o Japão e o Brasil, especialmente em São Paulo, Estado que abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão.

Durante o evento, que também foi prestigiado pelo presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama, e pelo presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, Ashiuchi reencontrou importantes nomes da vida pública, entre eles o cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, Kevin Murakami; os vereadores de Mogi das Cruzes, Pedro Komura e Eduardo Ota; o diretor de convênios do Governo do Estado, Walter Ihoshi; o sempre prefeito Junji Abe; o sempre vereador Aurélio Nomura; o vereador em Araçatuba, Hideto Honda; e o vereador em São Vicente, Jhony Sasaki.

Também marcaram presença os secretários municipais da gestão do prefeito Ricardo Nunes, Rodrigo Goulart (Desenvolvimento Econômico) e Ângela Gandra (Relações Institucionais). Para Rodrigo Ashiuchi, a celebração reforça a importância da integração entre os povos e do reconhecimento às contribuições da comunidade japonesa no Brasil.

“É uma honra participar de um momento tão significativo, que celebra não apenas a vida do Imperador, mas também a rica história, a tradição e os valores que unem o Japão e o Brasil. Seguimos fortalecendo esses laços de amizade, respeito e cooperação, sempre olhando para o futuro com gratidão e responsabilidade”, afirmou a liderança.

