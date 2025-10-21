Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 21 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 21/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Homenagem

Larissa e Rodrigo Ashiuchi são homenageados pelo Suzaninho com o título de associados honorários

Reconhecimento foi entregue durante as celebrações dos 92 anos do clube, em razão das contribuições do casal à cidade entre 2017 e 2024

21 outubro 2025 - 09h00Por da Reportagem Local
Larissa e Rodrigo Ashiuchi são homenageados pelo Suzaninho com o título de associados honoráriosLarissa e Rodrigo Ashiuchi são homenageados pelo Suzaninho com o título de associados honorários - (Foto: Divulgação )

 

O Suzano Futebol Clube, tradicionalmente conhecido como Suzaninho, celebrou seus 92 anos de fundação no último sábado (18/10) com uma cerimônia especial que marcou a entrega do título de associados honorários ao ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e à ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi. A homenagem foi concedida pela diretoria do clube em reconhecimento ao trabalho realizado pelo casal em prol do desenvolvimento social e urbano de Suzano entre 2017 e 2024.

A entrega foi feita pelo presidente do clube, Marcelo Rogério, o Marcelinho, que destacou, em nome de toda a diretoria, que a decisão foi unânime e movida pela admiração e respeito ao legado construído pelos homenageados. “É uma forma de agradecer por tudo o que eles fizeram pela nossa cidade e pelo incentivo que sempre deram às iniciativas comunitárias e esportivas”, afirmou.

Rodrigo Ashiuchi, que atualmente é secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, não pôde comparecer ao evento por estar em missão oficial na China, representando o município paulistano. Em vídeo enviado ao público, ele parabenizou o Suzaninho pelos 92 anos e agradeceu à diretoria pelo gesto de reconhecimento.

A ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi esteve presente à cerimônia representando o marido. Em sua fala, ela agradeceu a homenagem, parabenizou a diretoria e destacou o papel social e comunitário do clube. “O Suzaninho é um patrimônio afetivo de Suzano. É um espaço de lazer, convivência e solidariedade que faz parte da história da nossa cidade. Receber este título é uma honra que carregaremos com gratidão”, declarou.

O Suzano Futebol Clube é uma das instituições mais tradicionais do município, reunindo famílias há quase um século em torno do esporte, da cultura e da integração social. O clube mantém um forte vínculo com a comunidade, oferecendo atividades recreativas e projetos que beneficiam diferentes gerações.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Segunda edição do Unipiaget no Parque acontece no próximo sábado (25)
Cidades

Segunda edição do Unipiaget no Parque acontece no próximo sábado (25)

Patrulha Maria da Penha celebra 11 anos com roda de conversa e exibição de documentário
Segurança e comemoração

Patrulha Maria da Penha celebra 11 anos com roda de conversa e exibição de documentário

Dia D ultrapassa 2 mil ações para mulheres e aplica cerca de mil vacinas em crianças e jovens
Saúde

Dia D ultrapassa 2 mil ações para mulheres e aplica cerca de mil vacinas em crianças e jovens

Adilson Horse reforça importância de ações integradas para coibir perturbação do sossego
Cidades

Adilson Horse reforça importância de ações integradas para coibir perturbação do sossego

ACE Suzano celebra sucesso da 9ª edição do Liquida Autos
Cidades

ACE Suzano celebra sucesso da 9ª edição do Liquida Autos

Hospital de Olhos adota a Praça dos Expedicionários
Cidades

Hospital de Olhos adota a Praça dos Expedicionários