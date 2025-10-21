Larissa e Rodrigo Ashiuchi são homenageados pelo Suzaninho com o título de associados honorários

O Suzano Futebol Clube, tradicionalmente conhecido como Suzaninho, celebrou seus 92 anos de fundação no último sábado (18/10) com uma cerimônia especial que marcou a entrega do título de associados honorários ao ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e à ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi. A homenagem foi concedida pela diretoria do clube em reconhecimento ao trabalho realizado pelo casal em prol do desenvolvimento social e urbano de Suzano entre 2017 e 2024.



A entrega foi feita pelo presidente do clube, Marcelo Rogério, o Marcelinho, que destacou, em nome de toda a diretoria, que a decisão foi unânime e movida pela admiração e respeito ao legado construído pelos homenageados. “É uma forma de agradecer por tudo o que eles fizeram pela nossa cidade e pelo incentivo que sempre deram às iniciativas comunitárias e esportivas”, afirmou.



Rodrigo Ashiuchi, que atualmente é secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, não pôde comparecer ao evento por estar em missão oficial na China, representando o município paulistano. Em vídeo enviado ao público, ele parabenizou o Suzaninho pelos 92 anos e agradeceu à diretoria pelo gesto de reconhecimento.



A ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi esteve presente à cerimônia representando o marido. Em sua fala, ela agradeceu a homenagem, parabenizou a diretoria e destacou o papel social e comunitário do clube. “O Suzaninho é um patrimônio afetivo de Suzano. É um espaço de lazer, convivência e solidariedade que faz parte da história da nossa cidade. Receber este título é uma honra que carregaremos com gratidão”, declarou.



O Suzano Futebol Clube é uma das instituições mais tradicionais do município, reunindo famílias há quase um século em torno do esporte, da cultura e da integração social. O clube mantém um forte vínculo com a comunidade, oferecendo atividades recreativas e projetos que beneficiam diferentes gerações.