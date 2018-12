Larissa promete mais cursos em 2019 e faz balanço positivo de 2018

Suzano estuda e planeja trazer novos cursos à população, principalmente relacionados à geração de renda. A expectativa é que as novidades sejam apresentadas ao longo de 2019. A afirmação foi dada pela primeira-dama Larissa Ashiuchi, durante o programa "DS Entrevista". A presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) também apresentou balanço das atividades desenvolvidas este ano na cidade.

Larissa comentou que o planejamento dos cursos para o próximo ano está em fase conclusão. Disse que atividades existentes serão mantidas, como Padaria Artesanal, Escola de Moda, entre outros. Ela, porém, afirmou que o novo foco do Saspe é o de trazer cursos relacionados à geração de renda. "Capacitar às pessoas para saírem podendo criar renda. A gente quer que este fluxo (de atividades) funcione ainda melhor. A gente pede que todos que queiram se capacitar nos procure".

A primeira-dama fez balanço positivo das atividades desenvolvidas à frente do Saspe. Segundo ela, a meta esperada para este ano foi atingida, em comparação a 2017. "Tínhamos essa meta de 4 mil pessoas capacitadas, e conseguimos cumpri-la. Ano passado, foram 2 mil. Ou seja, a gente dobrou. A maioria das pessoas vem sem um norte, sem destino, mas depois elas saem agradecendo. Temos cursos, oficinas e workshops voltados a todo público da cidade".

A dirigente do Saspe apresentou histórias de ex-alunos que, atualmente, estão ganhando o próprio sustento, depois de participar de um curso promovido pela administração municipal e Estado. Também falou sobre a experiência de ex-alunas ao ser determinante no Casamento Comunitário. "Teve aluno que participou das aulas (Padaria Artesanal) e hoje consegue sustentar a família vendendo pães e etc. Esse ano teve um diferencial da Escola da Moda, que foi a Moda Noiva. As alunas desenharam e costurarem os vestidos para 40 noivas".

A respeito do Casamento Comunitário, Larissa adiantou que as inscrições devem abrir entre março ou maio. "Para o ano que vem, os casamentos serão realizados em agosto", disse ela.

Ao fim do bate-papo, a primeira-dama de Suzano reforçou convite para a cantata de Natal, que será realizado, no dia 14 de dezembro, na Arena Suzano. "A gente só pede que possam levar um quilo de alimento perecível, o qual será revertido às entidades da cidade", finalizou Larissa.