'Latinha Solidária' arrecada fundos em prol dos deficientes visuais

A Associação Brasileira de Apoio ao Deficiente Visual (Abraade) está organizando uma campanha de arrecadação de latinhas usadas, nos comércios de Suzano. A organização pretende investir o dinheiro arrecadado em projetos sociais voltados para os deficientes visuais e crianças carentes.

A ONG que existe desde 2006, promove ações com o objetivo de facilitar a inclusão social de pessoas com deficiência visual. A associação oferece consultas e realiza a doação de óculos para as crianças. Cerca de 500 crianças já foram contempladas pelo projeto em toda a região do Alto Tietê.

Para manter os gastos do projeto, os idealizadores da ONG criaram o programa "Latinha Solidária", em que a população poderá doar latas de bebidas vazias em pontos de arrecadações espalhados pelos comércios da cidade. A verba arrecadada será destinada às ações promovidas pelo projeto na região.

De acordo com o coordenador-geral da associação, Cleiton Taveira, mais de 2.000 quilos de latas já foram arrecadadas até o momento. "As latinhas deverão ser depositadas nos barris com a identificação da Abraade, espalhados pelos comércios. O dinheiro será usado para manter os gastos da ONG", afirma o coordenador do projeto.

A Associação pretende expandir suas atuações no ano de 2019, um dos objetivos da ONG é a expansão da estrutura de sua sede, o aumento de tamanho será necessário para que eles possam aumentar o número de crianças atendidas. O objetivo é atender cerca de 1.200 deficientes visuais e crianças de baixa renda com a ampliação das instalações da associação.

A Abraade também está organizando um mutirão especial em prol das crianças com deficiência visual em uma universidade localizada em Mogi das Cruzes. Segundo a ONG, os eventos e doações possuem o objetivo de incluir as pessoas com deficiência visual à sociedade, respeitando as necessidades individuais e sociais, por meio de produtos e serviços especializados.

A Abraade pretende espalhar cerca de 300 barris no município ainda no ano de 2019. Doações também podem ser feitas na sede da Associação Brasileira de Apoio ao Deficiente Visual de Suzano (Abraade), que fica localizada na Rua Padre Eustáquio, 510, na Vila Amorim.