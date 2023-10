Lavouras sofrem com rápidas mudanças climáticas

As lavouras de Suzano e do Alto Tietê estão sofrendo no período de rápidas mudanças climáticas.

As informações são do presidente do Sindicato Rural de Suzano, Ricardo Sato.

De acordo com o presidente, mesmo que as mudanças repentinas sejam previsíveis meteorologicamente, as alterações não são saudáveis para animais e plantas, em especial para as hortaliças.

“A qualidade das hortaliças deve ser prejudicada nos próximos dias, mas sem aumentar muito os preços, pelo menos por enquanto, porque a oferta continua em alta, mesmo com os danos causados por calor e chuva”, disse Sato.

Como recomendação para que os prejuízos sejam diminuídos, o presidente do sindicato diz que é necessário “antecipar tratos culturais do período de verão, para momentos seco e também encharcado”.

Ceagesp

O presidente ainda repercutiu a chegada da nova Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), que será construída em Itaquaquecetuba, na altura do km 41 da Rodovia Ayrton Senna.

Na visão de Sato, o novo espaço se tratará de “apenas mais um centro logístico mas para produtos agropecuários”.

“Creio que essa central de abastecimentos não vá desbancar a atual Ceagesp, pois é muito mais complexo do que simplesmente abrir um local para comercialização”.

Ele explica que os produtores rurais do Alto Tietê não vão sofrer com mudanças no escoamento da produção, “pois o produtor, principalmente de Suzano e parte de Mogi, já possui canais de escoamento, o que favorece em grande parte dos mercados locais”.

O presidente opina, ainda, o porquê o local não poderá ser considerado uma Ceagesp. “Tem que haver concordância dos permissionários, cessionários e de toda estrutura da atual Ceagesp, se há concordância em mudar da atual praça. Há muitos anos se fala em mudar a Ceagesp, mas nada se concretiza”, explica.