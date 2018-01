Leandrinho assume e prega parceria e diálogo com o Poder Executivo

O vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrino, assumiu a Presidência da Câmara após a renúncia de José Izaqueu Rangel (PSDB), o Zaqueu Rangel, na última terça-feira (2). O novo chefe da Casa de Leis aposta em um mandato baseado na parceria com o Executivo. Além disso, Leandrinho afirmou que a redução no número de vereadores não deve ser uma tendência em Suzano, assim como a mudança de horários da sessão legislativa.

Em coletiva de imprensa, acompanhado pelos primeiro e segundo secretários da Câmara, representados por Toninho Morgado (PDT) e Max do Futebol (PRP), Leandrinho parabenizou o trabalho realizado por Zaqueu e se mostrou surpreso com a renúncia. "Foi uma surpresa, sim. Quando soube, eu nem estava em Suzano. Não teve nenhum acordo, realmente foi uma renúncia por conta de assuntos pessoais dele".

Leandrinho foi eleito pela primeira vez com 929 votos, sendo o terceiro vereador do PR na cidade liderada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), do mesmo partido.

"É uma honra ser presidente no primeiro mandato. Estou junto na caminhada com Ashiuchi. Pretendo trabalhar com os vereadores de forma democrática, na legalidade da Lei e bem afinados com o Executivo", disse.

De acordo com o republicano, o prefeito tem sido solícito com o Legislativo durante todo o ano. Para 2018, aposta no diálogo. "Que todos se saiam bem na cobrança do Executivo, de forma parcial".

Indagado sobre a redução no número de vereadores na Casa de Leis, o presidente afirmou que a tendência não deverá ser aplicada em Suzano.

"Já tivemos a redução de 21 para 19 cadeiras. Aqui não tem que pensar em reduzir mais porque temos quase 300 mil habitantes, é um número satisfatório de vereadores para Suzano". A respeito a mudança de horário nas sessões legislativas, da noite para a tarde, Leandrinho também relembrou que o projeto foi retirado de circulação. "Temos que pensar nos colegas de trabalho, muitos são professores ou comerciantes que precisam trabalhar durante o dia. É uma questão que necessita de ampla discussão. Mas o projeto foi retirando, ainda no ano passado. Não sei se há interesse".

Condemat

No início da semana, Ashiuchi também assumiu a presidência do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Leandrinho apontou que o trabalho da Câmara no último ano esteve esquecido neste âmbito, para tanto, pretende fortalecer o relacionamento. "Quero estreitar os laços para termos um bom mandato na Condemat".