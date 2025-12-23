Legislador do Ano, vereador Marcel da ONG faz balanço positivo de 2025

O vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, fez um balanço positivo da sua atuação parlamentar em 2025. Eleito pelos seus pares como Legislador do Ano no Profissionais do Ano de 2025, em evento realizado pela Câmara de Suzano no último dia 5, ele mantém em seu segundo mandato a causa animal como sua principal bandeira.

O parlamentar apresentou no período três indicações ao Executivo, apontando necessidades e sugerindo melhorias para o bem-estar animal, como a Farma Pet, o Centro de Bem-estar Animal ou Clínica Veterinária Pública na região norte da cidade e a criação da Secretaria Municipal de Bem-estar Animal. Além disso, Marcel da ONG protocolou no Legislativo 42 requerimentos, solicitando informações, esclarecimentos e providências sobre limpeza e manutenção da cidade.

Um total de 89 ofícios foi expedido em 2025 pelo gabinete do vereador. “Esses documentos abrangem desde comunicações a órgãos públicos e entidades da sociedade civil, buscando parcerias e soluções para as demandas da população, até encaminhamentos de solicitações”, explica.

Marcel da ONG também apresentou no período dois projetos de lei e um deles se tornou legislação municipal: a Corrida das Águas agora é parte do calendário de eventos de Suzano, a ser realizada anualmente em 9 de julho.

O parlamentar entregou em 2025 a Medalha Antônio Marques Figueira para o ex-atleta de vôlei João Marcondes e para o técnico de vôlei Ricardo Navajas; o Título de Cidadão Suzanense aos pastores Jucenio Felix da Silva e Toniebert Campos Araujo de Paula; e o Título de Empresa Cidadã à Fênix Extintores.

Entre as seis moções aprovadas por Marcel da ONG, ele ressalta a que homenageou a cabo da Polícia Militar Tania Cristina de Barros e a que celebrou a professora Judith, que dedicou 60 anos de sua vida ao Magistério.

Emendas

Este ano, Marcel da ONG enviou R$ 1.522.883,42 em emendas impositivas para diversas secretarias, entre elas a de Saúde. Foram R$ 481.441 para o Hospital Municipal de Suzano e R$ 280 mil para a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita, além de R$ 300 mil para a castração animal. “Essas emendas serão executadas no orçamento de 2026”, esclarece.

Das emendas encaminhadas pelo vereador em 2024, que tinham o valor total de R$ 847.330,44, foram executadas R$ 150 mil em castração animal, R$ 423 mil pela Secretaria de Saúde e R$ 10 mil em instalação de placas publicitárias para campanhas de conscientização referente à causa animal. “O restante da verba foi distribuído para diversas secretarias, de acordo com a necessidade”, disse Marcel da ONG.

O vereador ainda acompanhou ações de maus-tratos junto ao Grupamento de Proteção Ambiental (GPA); apoiou a criação de um curso de banho e tosa no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe); participou do encontro na frente parlamentar em defesa aos animais na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp); solicitou a manutenção e iluminação da praça Terra Mãe; pediu mais segurança pelos bairros do município; buscou ações de zeladoria na Vila Amorim, devido ao aparecimento de escorpiões; e acompanhou a realização de trabalhos de manutenção na encosta do rio Una.