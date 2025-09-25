Legislativo de Suzano entrega Título de Cidadã Suzanense a Tiyoko Abe Diniz

A Câmara de Suzano realizou, na noite de ontem (24), uma sessão solene para a entrega do Título de Cidadã Suzanense para Tiyoko Abe Diniz. A homenagem foi concedida por iniciativa do vereador Artur Takayama (PL) e aprovada por unanimidade pelo Legislativo.

A solenidade contou com a presença do prefeito Pedro Ishi; da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi; e de Larissa Ashiuchi, que representou o secretário do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi. Também prestigiaram a cerimônia a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Fernanda Verasto; o governador assistente do Rotary Clube Satélite Baruel, Jefferson Fernando da Silva; a secretária adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, Antonia Vidal Prado Gasparotti; o diretor geral do campus de Suzano do Instituto Federal de São Paulo IFSP), Eugênio Zampini; além dos vereadores André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola; Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro; e Max Eleno Benedito (PL), o Max do Futebol.

Durante sua fala, o vereador Artur Takayama destacou a coincidência de a entrega do título ocorrer no dia do aniversário da homenageada. “Se o dia do nascimento nos dá uma certidão que nos apresenta ao mundo, esta noite nos entrega uma nova certidão, que insere de forma definitiva a senhora Tiyoko no coração da nossa cidade. É um renascimento simbólico, um segundo aniversário. Justo para quem já provou, com cada gesto, que tem a alma suzanense”, afirmou.

Representando a OAB de Suzano, Antonia Vidal Prado Gasparotti ressaltou a trajetória da homenageada no voluntariado: “Tiyoko é uma pessoa ativa, de uma grandeza admirável. Hoje celebramos parabéns em dobro, pelo aniversário e pelo título, ambos mais que merecidos.”

Em nome da família Ashiuchi, Larissa ressaltou o carisma da homenageada: “Você é uma pessoa muito querida, de fácil convivência, que sempre olha para o próximo.”

Já Jefferson Fernando da Silva, do Rotary, frisou que o título representa o reconhecimento público de uma trajetória de solidariedade: “Mais do que um documento, é o reconhecimento de quem escolheu Suzano como campo fértil para semear empatia e transformação.”

O prefeito Pedro Ishi também se manifestou: “Hoje você recebe uma nova certidão, que te torna filha de Suzano. Para nós, é motivo de muito orgulho ver pessoas como você, que ajudam a comunidade, serem reconhecidas desta forma.”

Muito emocionada, Tiyoko Abe Diniz relembrou a história de sua família após a chegada a Suzano, sua vida profissional e sua dedicação ao Rotary. O público a aplaudiu de pé, em um momento marcado pela emoção e reconhecimento. “Receber o Título de Cidadã Suzanense no dia do meu aniversário é um presente inesquecível. Suzano é a cidade que abracei e que me deu tantas oportunidades de servir e retribuir”, disse a homenageada.