Lei cria a Semana Professor Raul Brasil em Suzano

A lei que instituiu em Suzano a Semana Professor Raul Brasil foi publicada. A legislação é de autoria do parlamentar Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei. De acordo com a lei, a Semana Raul Brasil será celebrada sempre na terceira semana do mês de março, com os objetivos de promover discussões, no âmbito escolar, sobre a importância do acompanhamento da evolução e aprendizado das crianças e adolescentes nas escolas e no mundo virtual e promover discussões sobre segurança digital.

A legislação também prevê que as discussões sejam tratadas, sempre que possível, de forma multidisciplinar.

“A proposta é promover um embate saudável entre várias ideias para o acompanhamento da evolução de nossas crianças e adolescentes”, explica o autor do projeto. “Não é demais mencionar que, o fato trágico ocorrido em Suzano no mês de março do presente ano, causou-nos um estremecimento incomparável quando se percebe que tal atrocidade paira sobre uma grande quantidade de jovens que poderiam se encaminhar para assuntos e práticas mais construtivas de uma sociedade tão complexa como a nossa”, complementa.

A lei foi publicada pela presidente da Câmara de Suzano, vereadora Gerice Lione (PL).