Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 11 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Monitoramento e avaliação

Lei cria Agência Reguladora de Serviços Públicos em Suzano

Agência terá que regular, controlar e fiscalizar todo e qualquer serviço público municipal

11 setembro 2025 - 20h28Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Lei cria Agência Reguladora de Serviços Públicos em SuzanoLei cria Agência Reguladora de Serviços Públicos em Suzano - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

A Prefeitura de Suzano publicou, no Diário Oficial desta quarta-feira (10), a Lei Municipal nº 5.676, que cria a Agência Reguladora de Serviços Públicos. De acordo com a publicação, a “finalidade é regular, controlar e fiscalizar todo e qualquer serviço público”.

A legislação prevê que a agência atue com independência e obedeça aos princípios da legalidade, imparcialidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, proporcionalidade e eficiência.

Em relação à regulação, a lei diz que a agência precisa estabelecer normas, padrões e procedimentos para a adequada prestação dos serviços públicos e atendimento aos usuários. Além disso, a agência também definirá as tarifas e preços dos serviços públicos, observando critérios técnicos, econômicos e sociais.

No controle, a Agência Reguladora também fará avaliações dos serviços, além de propor e adotar medidas de adequação caso sejam necessárias. Será realizado monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços prestados, bem como o cumprimento das metas e dos indicadores de desempenho estabelecidos.

A lei prevê que a agência audite as demonstrações financeiras e contábeis dos serviços, além de acompanhar a execução dos investimentos previstos.

Em relação à fiscalização, a agência precisará receber as reclamações dos usuários finais, apurando as que não foram resolvidas. O órgão também deverá aplicar sanções legais, regulamentares e contratuais nos casos de infração, além de requisitar informações e documentos dos serviços públicos e da Prefeitura.

A agência deve realizar inspeções e vistorias nas instalações e nos equipamentos utilizados na prestação dos serviços públicos. A lei prevê que o órgão faça proposições ao Poder Executivo de alterações contratuais quanto ao serviço municipal.

Em sua atuação, a Agência Reguladora observará: padrões adequados de qualidade, promoção e realização dos investimentos necessários e sua sustentabilidade financeira; aplicação da melhor tecnologia disponível, que possibilite atingir os adequados padrões de qualidade e sustentabilidade econômica e socioambiental; a universalidade dos serviços públicos, de modo a assegurar amplo atendimento à população, priorizando a redução de desigualdades e o desenvolvimento econômico e social; e a adoção de planos de contingência, segurança e continuidade dos serviços.

Conselho diretor

A agência será composta por um conselho diretor, uma ouvidoria e unidades funcionais. O conselho, que será o órgão de gestão da agência, será composto por um superintendente e dois diretores.

O superintendente será escolhido e nomeado pelo prefeito de Suzano, após aprovação da Câmara dos Vereadores. O mandato será de cinco anos. Este profissional será equiparado aos secretários municipais em remuneração.

No caso de ausência do superintendente, ele será substituído pelo diretor de Gestão Administrativa e Financeira. O superintendente só perderá o mandato em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado e procedimento administrativo disciplinar.

Os diretores da agência serão: um de Gestão Administrativa e Financeira e um de Regulação Econômica e Tarifária. Ambas terão três assessores cedidos pelo prefeito e nomeados pelo superintendente.

O Conselho Diretor poderá: aprovar procedimentos administrativos de licitação; conceder, permitir ou autorizar a prestação de serviços; conceder ou autorizar a exploração da infraestrutura utilizada na prestação dos serviços; entre outros.

As decisões do conselho serão sempre motivadas e registradas em ata, que devem ser publicadas. As sessões deliberativas do conselho serão públicas.

Ouvidoria própria

A Agência Reguladora de Serviços Públicos terá uma ouvidoria própria. O ouvidor será nomeado pelo superintendente e atuará no recebimento, processamento e provimento das reclamações, denúncias e sugestões dos usuários, relacionadas com a prestação dos serviços regulados.

O ouvidor encaminhará ao conselho diretor, bimestralmente, um relatório que contenha os registros das reclamações recebidas.

Multas

A legislação também prevê que a agência possa instituir multas pela atuação irregular dos entes que prestam serviços à população. A forma de pagamento, prazo e condições das multas serão estabelecidas no Regimento Interno.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Central de Segurança recebe visita do presidente da Câmara
Cidades

Central de Segurança recebe visita do presidente da Câmara

Centro de Convivência está com 142 vagas abertas para oito atividades
Cidades

Centro de Convivência está com 142 vagas abertas para oito atividades

Suzano elege representante para Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial
Cidades

Suzano elege representante para Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial

Prefeitura inicia obras na Avenida Taiaçupeba e em outras três ruas da Vila Urupês
Cidades

Prefeitura inicia obras na Avenida Taiaçupeba e em outras três ruas da Vila Urupês

Conselho do Patrimônio Cultural aprova por unanimidade o tombamento da Igreja do Baruel
Cidades

Conselho do Patrimônio Cultural aprova por unanimidade o tombamento da Igreja do Baruel

Setor de Bem-Estar Animal resgata cachorro vítima de maus-tratos em Suzano
Cidades

Setor de Bem-Estar Animal resgata cachorro vítima de maus-tratos em Suzano